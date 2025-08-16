A hatalmas hőség mellé nagy meglepetést is hoz a szombati időjárás

Szombaton kezdetben folytatódik a nagy meleg, szinte zavartalan lesz a napsütés, majd kissé határozottabb gomolyfelhő-képződés valószínű, a magasabbra tornyosuló gomolyfelhőkből pedig elsősorban késő délutántól, estétől alakulhat ki zápor, zivatar.

De a viharok előtt még tetőzik a kánikula. A HungaroMet emiatt a legmagasabb, azaz a piros figyelmeztetést adta ki szombatra Békés, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Pest, Fejér, Tolna és Baranya vármegyére, valamint Budapestre is. Ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 29°C felett alakulhat.

Hőség lesz: a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 33 és 39 fok között várható.

Aztán délutánra a Dunántúlon már nagyobb területen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugatira, északira forduló szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik.

Szombaton a késő délutáni, esti óráktól főként a Dunántúlon egyre nagyobb esély lesz zivatarokra. Az erősebb cellákat viharos (általában 60-70 km/órás) széllökések, jégeső és intenzív csapadék (15-25 mm) kísérheti.