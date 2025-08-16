Többfelé máris jelentős lehülést hoztak a zivatarok

A határhoz közeli helyeken alakultak ki zivatarok felhőszakadással nyugaton, délnyugaton, délen és a Börzsönyben. Bucsun például 37 fokról 20 fokra esett vissza a hőmérséklet - írja az időkép.

A Hungaromet első fokú riasztást adott ki zivatarok miatt a nyugati és a déli határmenti térségekre, valamint Észak-Magyarország egy részére.

Azt írták: délutántól elsősorban a Dunántúl nyugati felén lehetnek alkalmasak a feltételek kevés, rövid életű zivatar kialakulásához, amelyekhez viharos (60-80 km/h) széllökés, kisebb szemű jégeső és intenzív (~10-20 mm, néhol esetleg ennél több) csapadék is társulhat. Zivatar kialakulása másutt sem kizárt.