Állatokkal álmodni különös dolgot jelent, itt van néhány megfejtés

Függetlenül attól, hogy háziállatot vagy vadon élő fajokat látunk, az álmok a hűségről, a félelmekről, vagy akár a személyes fejlődésről is üzenhetnek - írja a blikk.hu.

A kutyák és macskák többnyire a szeretet, a hűség és a gondtalanság jelképei.

Örökbefogadás: Ha állatot fogadunk örökbe álmunkban, az arra utalhat, hogy készen állunk új érzelmi felelősségekre. Ez lehet egy új kapcsolat vagy a személyiségünk egy eddig ismeretlen oldalának elfogadása.

Játék: Egy állattal való játék vagy annak szeretgetése a közelség és a biztonság iránti vágyat fejezi ki. Jelezheti azt is, hogy érzelmileg biztonságban érezzük magunkat a jelenlegi élethelyzetünkben.

Elfelejtett etetés: Ha elfelejtjük megetetni a háziállatunkat, az figyelmeztető jel lehet, hogy elhanyagolunk valamilyen fontos területet az életünkben, vagy magunk érezzük magunkat elhanyagolva.

A vadállatok, mint a farkasok vagy medvék, gyakran az ösztönös erőket, a bátorságot és az ambíciót jelképezik, de a félelmeinkre is utalhatnak.

Üldözés, támadás: Ha egy vadállat üldöz vagy megtámad minket, az a tudatalatti félelmeinkre hívja fel a figyelmet. Utalhat belső konfliktusokra vagy olyan élethelyzetekre, amelyeket fenyegetőnek érzünk.

Csorda, nyáj: Egy állatcsorda látványa a valahová tartozás, a közösség utáni vágyat jelképezi. Ugyanakkor azt is jelezheti, hogy úgy érezzük, kicsúszott a kezünkből az irányítás.

Ha az ember sérült vagy elpusztult állat álmodik, akkor veszteségre, gyászra, vagy egy életszakasz végére utalhat. Megoldatlan konfliktusokat is jelezhet az álom.

Ha álmunkban egy állatot mentünk meg vagy védünk, az a felelősségvállalás iránti vágyat szimbolizálja. Jelentheti azt is, hogy készen állunk kiállni magunkért vagy a meggyőződéseinkért.