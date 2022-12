Gibraltár, a kultúrák olvasztóteknője: a majmokkal vigyázni kell

Európa mind a 47 független államában járt már Korányi G. Tamás, azonban vannak kisebb, korlátozott önkormányzattal rendelkező területei is a kontinensnek, melyek közt a legnagyobb Gibraltár. Itt korábban nem járt, így most ezt a területet választotta úti célul, az utazást Cádizban megkezdve.

"Nagyon szép 18. századi utcák, paloták, késő barokk katedrálisok, és november végén nagyon kevés turista várt itt. Az ottani fogalmak szerint már rossz idő van, de nekünk nagyon tetszett ez az idő, ráadásul az utcán érett a narancs - egy kicsit savanyú volt, de csak fel kellett nyúlni érte az utcán, és saját kezűleg lehetett szedni" - emlékezett vissza az út kezdetére Korányi G. Tamás.

Ezt követően három napra mentek át Gibraltárra, illetve onnan Ceutába, a különleges spanyol enklávéba, mely az 1600-as évek óta spanyol terület nagyon szép szecessziós épületekkel.

"Nagyon jó hangulatú város, nem érződik rajta a frontváros jelleg. Az egész enklávé területe 28 négyzetkilométer, hét méter magas, jól őrzött fal veszi körül, mivel az Európába irányuló migráció fontos célpontja" - mondta a tőzsdei elemző.

Gibraltár mindössze 6,5 négyzetkilométeres területével még kisebb, 34 ezer ember él itt.

Területének majdnem fele nemzeti park, a legendás Gibraltári szikla 426 méter magasan emelkedik fölé.

Egyharmada lakott, és egyre több területet is tesznek lakhatóvá azzal, hogy a tengert feltöltik és 15-16 emeletes házakat építenek.

"A szikla túloldalán homokkal töltik fel folyamatosan a tengert: itt most homokos strandok vannak, pici üdülők és szállodák épülnek ott, ahol nemrég még tenger volt" - árulta el a területről.

Különleges kereszteződés is van itt

Vámszabad területként leginkább a kereskedelemből él Gibraltár. Viktoriánus hangulatú főutcája egy csipetnyi Anglia, de a házak aljában Ferrari-üzletek és számítógépboltok találhatók.

"A világ gazdagjai előszeretettel teszik át rezidenciájukat Monacóba, és emellett Gibraltárra is. Jelentős jachtkikötője van, a cigaretta, az alkohol és a parfüm is vámmentes, ezért nagyon sok spanyol jár ide vásárolni és dolgozni. Sok magyarral is találkoztunk Gibraltáron, azt mondták, naponta 15-20 ezer ember kel át a spanyol-gibraltári határon" - tette hozzá. Ha leengedik a sorompót, jöhet a repülő

Gibraltár különlegessége, hogy itt van a világ egyetlen autó-gyalogos és repülőgép kereszteződése: Korányi G. Tamással és utastársaival is előfordult, hogy egyszer csak leeresztették a sorompót, és meg kellett várniuk, míg elgurul előttük a repülőgép.

Ez egyik a világ egyik legveszélyesebb repülőtere a szikla miatt, forgalma leginkább angliai repterekkel van. További érdekesség, hogy a földnyelv, amin Gibraltár található, talán ha egy kilométer széles, de azon nem férne el egy olyan nagy kifutópálya, ami 1700 méter. Ezért a II. világháborúban hatalmas munkával a tengerbe építették a futópálya két végét, hogy a Hurrican vadászgépek fel tudjanak szállni.

Sok minden emlékeztet egyébként a II. világháborúra, nemcsak az ágyúk és a barlangba vájt hatalmas, autóval járható alagútrendszer, az egykor hadikórházként üzemelő legnagyobb cseppkőbarlang és a sok emléktábla – sorolta Korányi G. Tamás. Miután 1940-től, miután Dunquerque-et elvesztették az angolok és visszavonultak hazájukba és Franciaország kapitulált, egészen 1942 végéig, a nagy észak-afrikai angol-amerikai partra szállás megindulásáig ez volt a szövetségesek egyetlen Európai kontinensen lévő, előre tolt támaszpontja. Még a civil lakosságot is kitelepítették akkor, csak a 25-30 ezer katona és a rengeteg repülőgép állomásozott itt.

Szeretnek a britekhez tartozni

Gibraltáron továbbra is brit erők állomásoznak: ez időről időre kiújuló konfliktusokhoz is vezet a spanyolok és a britek közt, ugyanakkor amint arra Korányi G. Tamás rámutatott, Marokkó és Spanyolország közt is húzódhatna ilyen feszültség, mivel Marokkó területén Ceuta és Melia képében pedig a spanyoloknak van olyan területe, amelyről nem akarnak lemondani.

"A gibraltári lakosság népszavazáson is kinyilvánította, hogy az Egyesült Királysághoz akar tartozni, nagyon jó is gibraltári állampolgárnak lenni sok szempontból.

Lényegesen magasabb az életszínvonal,

mint a környező andalúz településeken, illetve széles körű önkormányzata van, a gibraltári főminiszternek van egy kis kormánya, külpolitikájukon és hadseregükön kívül mindenben önállók, és ezzel elégedettek. Nagyon tiszta és környezetvédő, jó hangulatú ország" - osztotta meg véleményét Gibraltárról az utazó.

A kultúrák egymásba olvadnak

A szefárd zsidók jelenléte a területe igen jelentős: a mai napig négy zsinagógája van Gibraltárnak, ugyanakkor sok a területen a máltai is, akik közt muszlim vallásúak is akadnak. A 18. században nyugalmazott brit katonatisztek teleültek le itt indiai szolgálatukat követően nagy tömegben, és jelentős a beszivárgott spanyol lakosság is, így

nagyon színes képet mutat az ország, melyhez a mecset épp úgy hozzá tartozik, mint egy anglikán székesegyház.

"A turista legjobban az éttermeken tudja tetten érni a kulturális keveredést. Mi voltunk igazi angol pubban, spanyol jellegű tapasbárban és indiai étteremben is. Mind a három nagyon jó volt" - mondta Korányi G. Tamás.

Gibraltár egyik programlehetősége a szikla megmászása, ám ennek során számolni kell a majmokkal is, akik korábban agresszívan, mióta rendszeresen eteti őket a kormányzat, már inkább érdeklődően közelítik meg a turistákat. A makákókkal vigyázni kell

"A barátom szemüvege célpont volt, de ügyesen lesöpörte magáról a támadó majmot. A gibraltári makákók nem kicsit, általában a hímek támadnak, 8-10 kilós súllyal. Nagyon bátrak" - osztotta meg tapasztalatait a majmokról az utazó.

Nem olcsó hely

Gibraltárról ugyanakkor jó tudni , hogy nem olcsó hely: nemcsak az ingatlanárakban, de az élelmiszerben és egyebekben is megmutatkozik ez. Bár van saját pénzneme, a gibraltári font, Korányi G. Tamás ezzel nem találkozott az utazása során. Nagyon sok szálláshely közül nem válogathat az, aki ide utazna: lehet hatalmas óceánjárón aludni, de autentikusabb helyek is akadnak.

Az utazó Gibraltárt mindazoknak ajánlja, akik

szeretik a kultúrák keveredését, a történelmet,

és szívesen néznek meg egy út alatt több helyet. Látványosság akad bőven, de két nap elég lehet

"Érdemes Ceutát is megnézni, és Cádizt is nagyon ajánlom, nagyon szép, hangulatos, történelmi emlékekben gazdag város, ami az utazás átlagos költségét is lefelé húzza. Azt is meg lehet csinálni, hogy spanyol területen száll meg az ember, és reggeltől estig van Gibraltárban, nagyon sok mindent meg lehet nézni egy nap alatt is. Két nap alatt pedig már mindent meg lehet nézni, amit érdemes" - foglalta össze Korányi G. Tamás, aki legközelebb Ecuadorba és Galápagosra utazik majd: ez lesz a 100. ország, amelybe ellátogat.

Nyitókép: Pexels