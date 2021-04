Kifehéredtek a hegyek: nézegessen behavazott magyar tájat – fotók

Északi hegyeink kifehéredtek és a Tátra havas csúcsaiig is ellátni. Hiába állt már nagyon tavaszira az idő, szombaton hózáporok borították be az Északi-középhegység magasabb csúcsait. Húsvét hétvégére az április hozza a szeszélyes oldalát. A Mátra csúcsai mellett Bánkút, Bükkszentkereszt is kifehéredett, és a kitisztult időben a Kékesről ismét el lehet látni a havas tátrai csúcsokig – írja az Időkép.

Válogatás az Időkép és az MTI április 4-i havas fotóiból: Lucza Zsolt fotója: a behavazott Kékesről látszanak a Tátra behavazott csúcsai – Forrás: idokep.hu

Lucza Zsolt fotója – Forrás: idokep.hu

Kékestető, 2021. április 4. Hó Kékestetőn 2021. április 4-én. MTI/Komka Péter

Kékestető, 2021. április 4. Hó Kékestetőn 2021. április 4-én. MTI/Komka Péter

Az Időkép olvasója, "jotti" fotója Gyöngyöstarjánról – Forrás: idokep.hu

Nyitókép: MTI/Komka Péter