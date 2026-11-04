ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.26
usd:
322.66
bux:
148262.38
2026. november 4. szerda Károly
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Under arrest, a mans hands with clenched fists are handcuffed behind him. Black background with copy space.
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Másfél évtizednyi börtön is várhat a testvérgyilkosra

Infostart / MTI

Az elkövető nem ismeretlen a törvény előtt, és a testvérét is bántalmazta már korábban súlyosan. A gyilkos fegyvert és a véres ruhákat is megpróbálta elrejteni, de a rendőrök hamarabb kiérkeztek hozzá.

A Nógrád Megyei Főügyészség emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt vádat emelt egy 31 éves somoskőújfalui férfivel szemben, aki otthonukban megölte a testvérét; az elkövetőre 15 év börtönbüntetés várhat – közölte kedden a főügyészség.

A vád szerint a somoskőújfalui testvérpár 2025. június 9-én délután otthonukban összeveszett, majd a két férfi összeverekedett. Az ittas elkövető egy késsel hátba szúrta testvérét.

A férfi a gyilkosságot követően a kettétört kést a WC-be dobta. Véres ruháit ki akarta mosni, de erre nem volt ideje, azokat a kiérkező rendőrök megtalálták.

Az elkövető már korábban is bántalmazta testvérét: 2024. szeptember 18-án szintén az otthonukban kialakult vita során egy baltával ütötte fejbe, akkor a sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A Nógrád Megyei Főügyészség a büntetett előéletű, felfüggesztett szabadságvesztés alatt álló gyilkossal szemben emberölés bűntette és életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat.

Vádiratában a letartóztatásban lévő férfivel szemben 15 év börtönbüntetés és 10 év közügyektől eltiltás kiszabására, valamint a vele szemben korábban kiszabott felfüggesztett szabadság elrendelésére és a 2,5 millió forintot elérő bűnügyi költség megfizetésére tett indítványt. Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék dönt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Másfél évtizednyi börtön is várhat a testvérgyilkosra

rendőrség

börtön

vádemelés

nyomozás

ügyészség

büntetés

nógrád megye

testvérgyilkosság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Karikó, Vágó, Nógrádi, Kiss-Rigó – a tudomány, a közélet és az egyház sem érintetlen az ügynökakták nyílása után

Karikó, Vágó, Nógrádi, Kiss-Rigó – a tudomány, a közélet és az egyház sem érintetlen az ügynökakták nyílása után
A közélet, a tudomány és a katolikus egyház ismert személyiségeiről is őriz vagy 6-os kartont, vagy mágnesszalagot, vagy mindkettőt az Állambiztonsági Levéltár, mint az a Nyitott Akták szerda délelőtti indulása óta nyilvános.
 

Lezsák, Szita, Martonyi, Torgyán, Csurka – Nyílnak az ügynökakták, ömlenek a politikusnevek

Már kereshetők az ügynökakták – élesedett a nyitottaktak.hu weboldal

Nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter levéltári sajtótájékoztatója

Ügynökakták: Bóka János szerint a Tisza átveri a magyar embereket

Tarr Zoltán édesapja 6-os kartonjáról: írásos igazolással rendelkezett róla, hogy nem végzett ügynöki tevékenységet

Ügynökakták: indulhat a keresés, „ne ítélkezzünk elsőre”

Korniss Péter megelőzte az akták megnyitását, vallomást tett a Kossuth-díjas fotós

Szakértő: a társadalom érettségére lesz szükség az ügynökakták feldolgozásához

VIDEÓ
Mekkora kockázatokat rejt a 2027-es költségvetés? Horváth Gábor, Inforádió, Aréna
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.04. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ütik a dollárt Trump és a republikánusok felsülésére – mutatjuk, mi történik a forinttal!

Ütik a dollárt Trump és a republikánusok felsülésére – mutatjuk, mi történik a forinttal!

Nagyot esett a dollár az amerikai félidős választások első eredményeire: a republikánusok súlyos vereség elé néznek, a demokraták pedig akár a Kongresszus mindkét házát megszerezhetik. A befektetők Donald Trump gazdaságpolitikai mozgásterének szűkülését árazzák, a dollár eladási hulláma pedig a forint árfolyamában is látványosan megjelent. Itthon eközben a vártnál kedvezőbb ipari adat érkezett, a szeptemberi termelés 8,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy bejelentés érkezett a Revoluttól: új befektetőkkel erősít, tovább terjeszkedik a bank

Nagy bejelentés érkezett a Revoluttól: új befektetőkkel erősít, tovább terjeszkedik a bank

A Revolut a mai napon bejelentette legújabb tőkebevonási folyamatának lezárását, amellyel új, 115 milliárd amerikai dolláros cégértékelést ért el.

BBC
Business Sport Travel Science
Democrats take control of US Congress as voters resoundingly reject Trump's Republicans

Democrats take control of US Congress as voters resoundingly reject Trump's Republicans

President Trump acknowledges the Iran war, and higher fuel prices, were factors as Democrats win across the country - including in Texas, Kansas, and Michigan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 3. 22:06
Nem volt jó ötlet ez a trükk a rendőrökkel
2026. november 2. 13:52
Benzinkúton zaklatta az embereket, most elmegyógyintézetben figyelik
×
×