Másfél évtizednyi börtön is várhat a testvérgyilkosra

A Nógrád Megyei Főügyészség emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt vádat emelt egy 31 éves somoskőújfalui férfivel szemben, aki otthonukban megölte a testvérét; az elkövetőre 15 év börtönbüntetés várhat – közölte kedden a főügyészség.

A vád szerint a somoskőújfalui testvérpár 2025. június 9-én délután otthonukban összeveszett, majd a két férfi összeverekedett. Az ittas elkövető egy késsel hátba szúrta testvérét.

A férfi a gyilkosságot követően a kettétört kést a WC-be dobta. Véres ruháit ki akarta mosni, de erre nem volt ideje, azokat a kiérkező rendőrök megtalálták.

Az elkövető már korábban is bántalmazta testvérét: 2024. szeptember 18-án szintén az otthonukban kialakult vita során egy baltával ütötte fejbe, akkor a sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A Nógrád Megyei Főügyészség a büntetett előéletű, felfüggesztett szabadságvesztés alatt álló gyilkossal szemben emberölés bűntette és életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat.

Vádiratában a letartóztatásban lévő férfivel szemben 15 év börtönbüntetés és 10 év közügyektől eltiltás kiszabására, valamint a vele szemben korábban kiszabott felfüggesztett szabadság elrendelésére és a 2,5 millió forintot elérő bűnügyi költség megfizetésére tett indítványt. Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék dönt.