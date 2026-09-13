Végül nem úszta meg, az FBI jött Budapestre a szexbűnözőért

G. F. a gyanú szerint Illinois államban követte el a bűncselekményeket, majd névváltoztatást követően Magyarországra szökött. Az FBI megkeresése alapján a KR NNI Transzatlanti Műveleti Osztálya 2025 májusában 24 órán belül beazonosította és elfogta a férfit egy fővárosi, IX. kerületi lakásban, majd kiadatási letartóztatásba helyezte – írja a police.hu.

Az eljárás során az elsőfokú bíróság idén tavasszal szabadlábra helyezte a terheltet, a másodfokú bíróság döntése alapján azonban ismételten elrendelték az elfogását.

A nyomozók augusztus 14-én a Kelenföldi pályaudvaron másodszor is elfogták a 16 rendbeli szexuális erőszakkal gyanúsított férfit, akit ezt követően ismételten kiadatási letartóztatásba helyeztek.

A kiadatási eljárás lefolytatását követően a magyar hatóságok átadták a gyanúsítottat az amerikai társszerveknek.

A férfit amszterdami átszállással szállítják Floridába, ahol fogvatartása mellett folytatódik le a büntetőeljárása.