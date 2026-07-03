Kiskutyák oltási papírjait hamisította pénzért egy állatorvos

Vádat emelt a Pest Vármegyei Főügyészség egy állatorvos és asszisztense ellen, akik anyagi ellenszolgáltatás fejében valótlan tartalmú papírokat állítottak ki külföldre szánt ebeknek. A vádirat szerint a szakemberek a kötelező oltások beadását és a kölykök életkorát is valótlanul igazolták – közölte honlapján az ügyészség.

A férfi egy korlátolt felelősségű társaság alkalmazásában látott el állatorvosi teendőket, a másik vádlott pedig asszisztensként segítette a munkáját. 2023 júniusában kereste meg őket egy kutyák exportálásával foglalkozó pár.

A jogszabályok szerint a kutyák külföldre szállításához szükséges veszettség elleni oltás, melyet legkorábban az állat 12 hetes kora után lehet neki beadatni, továbbá a külföldre szállításhoz állatútlevélre is szükség van, amely tartalmazza az állat oltásait és annak időpontjait.

A megrendelők pontosan tudták, hogy külföldön a 8-10 hetes kiskutyák a legkelendőbbek, ezért

olyan dokumentumok elkészítését kérték, amelyekben valótlanul szerepel az állatok kora és a kötelező oltások megléte.

Az állatorvos és az asszisztense 2023 júniusa és decembere között körülbelül 200 kutya esetében állított ki olyan kisállat útlevelet, amely valótlanul igazolta a jogszerű életkort és a vakcinák beadásának tényét.

A megrendelő pár összesen több mint 3 millió forintot adott át a hamisított okiratokért cserébe.

A Pest Vármegyei Főügyészség az állatorvossal szemben minősített vesztegetés elfogadásának bűntette, az asszisztensével közösen pedig több rendbeli közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat. A kutyákat exportáló pár ellen minősített vesztegetés bűntette, valamint felbujtóként elkövetett több rendbeli közokirat-hamisítás bűntett a vád.

(Nyitóképünk illusztráció.)