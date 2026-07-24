ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.06
usd:
317.49
bux:
144280.28
2026. július 24. péntek Kincső, Kinga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy sebész éppen műtétet végez egy kórház műtőjében.
Nyitókép: Unsplash

Vészjelzés érkezett az egészségügyből: krízis Magyarországon

Infostart

Egy friss kutatás szerint tízből több mint öten az elmúlt egy évben legalább egyszer a vártnál jóval később jutottak ellátáshoz, miközben egyes szakrendeléseken már közel három hónapos a várólista. Sokan emiatt inkább a magánegészségügy felé fordulnak, a szakértők szerint azonban a hosszú várakozás már nemcsak kényelmetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat is.

A magyarországi járóbeteg-ellátás várólistáival kapcsolatos felmérést készített a Pulzus Kutató az Economx megbízásából.

A friss kutatás szerint a magyarok több mint fele az elmúlt egy évben legalább egyszer az elvárhatónál jóval hosszabb ideig várt egészségügyi ellátásra. A megkérdezettek 38 százaléka többször is megtapasztalta a hosszú várakozást, míg további 14 százalék legalább egy alkalommal szembesült ezzel.

A Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség adatai alapján egy pajzsmirigybetegnek átlagosan több mint 85 napot kell várnia egy endokrinológiai időpontra, de a bőrgyógyászati, angiológiai és kardiológiai szakrendelésekre is gyakran másfél hónapot meghaladó a várólista.

A felmérés eredményei alapján egyre többen érzik úgy, hogy az állami egészségügyben a hosszú várakozási idő már mindennapos jelenség. A kutatás szerint a probléma messze túlmutat az elszigetelt eseteken: a válaszadók jelentős része saját tapasztalata alapján számolt be arról, hogy az ellátásra gyakran heteket vagy akár hónapokat kell várni.

Különösen az idősebb korosztály érintett. A 60 év felettiek 62 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt egy évben többször is indokolatlanul hosszú várakozási idővel találkozott, ami több mint kétszerese a 40–59 évesek körében mért aránynak – olvasható a lapban.

A betegek tapasztalatait a szakrendelők adatai is visszaigazolják.

A Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség idei felmérése szerint a járóbeteg-szakellátásban átlagosan már 35 napot kell várni egy időpontra, ami egy év alatt hét nappal emelkedett, és jelentősen meghaladja a koronavírus-járvány előtti szintet. A vizsgált 23 szakterület közül mindössze háromban rövidültek a várólisták, miközben tizenöt szakmában tovább nőttek a várakozási idők.

A leghosszabb várólista továbbra is az endokrinológián alakult ki, ahol átlagosan 85,4 napot kell várni egy vizsgálatra.

A bőrgyógyászati szakrendelésekre 56,5 nap, az angiológiára 55 nap, a kardiológiára 54 nap, míg a diabetológiára és a szemészetre körülbelül 50 nap az átlagos várakozási idő. Az adatok szerint éppen azok a szakterületek a legterheltebbek, amelyek a leggyakoribb népbetegségek – például a szív- és érrendszeri, hormonális vagy cukorbetegségek – diagnosztizálásában és kezelésében játszanak kulcsszerepet.

A tendencia ráadásul tovább romlik.

A diabetológián egyetlen év alatt 21 nappal nőtt az átlagos várakozási idő, a nefrológián 19 nappal, a bőrgyógyászaton közel 18 nappal, a gasztroenterológián 13 nappal, a pszichiátrián pedig csaknem 12 nappal lett hosszabb az első vizsgálatra történő bejutás ideje. Ez azt jelzi, hogy a betegek számára egyre több szakterületen válik nehezebbé az időben történő ellátáshoz jutás.

A Pulzus kutatása szerint a magyarok döntő többsége már nem napokban vagy hetekben, hanem hónapokban méri az állami egészségügyben eltöltött várakozási időt. A megkérdezettek több mint fele egy és hat hónap közötti várakozásról számolt be egy vizsgálat vagy műtét előtt, további 13 százalék pedig fél évnél is tovább, 6–12 hónapig várt ellátásra. A válaszadók 2 százaléka egy évnél is hosszabb ideig nem jutott hozzá a szükséges beavatkozáshoz. Különösen aggasztó a 60 év felettiek helyzete: csaknem tízből heten nyilatkoztak úgy, hogy legalább egy hónapot, de akár fél évet is vártak az ellátásra, miközben ebben a korosztályban a legmagasabb a krónikus betegek aránya.

A szakmai szervezetek szerint a várólisták növekedésének legfontosabb oka továbbra is az orvoshiány.

A Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség felmérése alapján az intézmények több mint fele ezt nevezte meg a romló helyzet elsődleges okának. A problémát tovább súlyosbítja a társadalom elöregedése, a krónikus betegségek számának emelkedése, valamint az, hogy számos szakterületen évek óta nehéz új szakorvosokat találni. Mindez egyre nagyobb terhet ró az ellátórendszerre, és tovább növeli a várakozási időket.

A hosszú várólisták miatt egyre többen fordulnak a magánegészségügy felé. A kutatás szerint, ha egy szükséges vizsgálatra vagy műtétre hónapokat kellene várni, a válaszadók 31 százaléka inkább fizetne a magánellátásért, míg 19 százalék másik állami intézményt keresne, és csak minden negyedik megkérdezett várná ki a sorát. A fiatalabbak és a diplomások körében különösen erős a magánrendelők vonzereje.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Vészjelzés érkezett az egészségügyből: krízis Magyarországon

egészségügy

várólista

orvoshiány

magánegészségügy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Tarr Zoltán: felmentik három kiemelt múzeum főigazgatóját

Tarr Zoltán: felmentik három kiemelt múzeum főigazgatóját

A részletekről a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter számolt be a Facebook-oldalán.
 

Magyar Péter reagált, mégsem az lesz az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója, akit korábban jelöltek

Kapitány István felmentette a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatóját

Ki védi Magyar Pétert és miért? Itt a hivatalos válasz

Darázsfészekbe nyúl a miniszter, de szerinte nincs más út

VIDEÓ
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.24. péntek, 18:00
Szongoth Domán válogatott jégkorongozó
Kovács Attila a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Működésben egy fontos trend: teljesen átalakul egy irodaépület az egyik legnépszerűbb fővárosi utcában

Működésben egy fontos trend: teljesen átalakul egy irodaépület az egyik legnépszerűbb fővárosi utcában

Egy korábbi irodaépület átalakításával új, modern lakóépület valósul meg Budapesten, a ferencvárosi Ráday utcában. A projekt során a meglévő tartószerkezet megőrzésével hoznak létre energiatakarékos otthonokat, miközben a sűrű beépítettségű belvárosi környezet komoly kihívások elé állítja a kivitelezőket. A várhatóan 2027 nyarára elkészülő beruházásban az egy-négy szobás lakások mellett üzlethelyiségeket is kínálnak az érdeklődőknek - írta az Építész Fórum. Az épületek funkcióváltása izgalmas trend, szó lesz róla a Property Investment Forum konferenciánkon is, mindenképp tartsanak velünk!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kész, ennyi volt a lakásárak szárnyalásának? Olyan fordulat jött Magyarországon, amire 3 éve nem volt példa

Kész, ennyi volt a lakásárak szárnyalásának? Olyan fordulat jött Magyarországon, amire 3 éve nem volt példa

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint 2026 második negyedévében minden településtípusban csökkentek a hazai lakásárak az előző negyedévhez képes

BBC
Business Sport Travel Science
Tens of thousands evacuated from French tourist spot and near Madrid as wildfires spread

Tens of thousands evacuated from French tourist spot and near Madrid as wildfires spread

The fire has raged in the region for several days with officials now ordering the evacuation of the entire Cap Ferret peninsula.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 24. 16:31
Leállás az egyik magyarországi nagybanknál
2026. július 24. 16:19
Szakértő: visszafelé sülhet el az elektromos autók kedvezményeinek megvonása
×
×