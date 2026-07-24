Átszakította a szalagkorlátot egy jármű az M0-son, a szembe oldalon állt meg – nagy a dugó

A baleset az autóút 44-es kilométerénél, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon történt. Az ütközés következtében a kisteherautó átszakította a szalagkorlátot, és az M3-as autópálya felé vezető oldalon állt meg, ahol két forgalmi sávot elfoglal.

A személygépkocsi az eredeti menetiránya szerinti oldalon maradt, és nem akadályozza a forgalmat.

Mindkét járműben csak a vezető utazott. A helyszínre mentőt is riasztottak, a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.

Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset miatt mindkét irányban 4-5 km-es torlódás alakult ki.

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