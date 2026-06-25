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bilincs elfogás őrizetbe vétel letartóztatás bűnöző gyanúsított / Handcuffed criminal lying face-down in car park
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Brutális dolgok elintézésére keresett embert

Infostart / MTI

A férfi brutális dolgokra akart felbérelni, felbujtani másokat az élettársa anyja ellen Szlovákiában, ám a rendőrség közbelépése miatt ezek nem sikerültek. A férfi viszont menekülőre fogta a dolgot, és végül Eger mellett kerítették kézre a rendőrök.

Elfogtak Heves vármegyében, egy 23 éves férfit, akit Szlovákiában aljas indokból elkövetett súlyos testi sértésre felbujtás miatt kerestek a helyi hatóságok – közölte szerdán a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

A közlemény szerint a szlovák nyomozók európai elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen, miután megszökött hazájából. A szlovák állampolgárt kétrendbeli, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértésre felbujtással gyanúsítják, miután a rendőrség információi szerint tavaly szeptemberben megbízást adott egy embernek arra, hogy savval öntse le élettársa édesanyját.

Ez végül a rendőrség közbelépése miatt nem valósult meg, de ezután a férfi májusban az élettársának is szenvedést akart okozni: egy másik férfit igyekezett rábírni arra, hogy törje el a nő végtagjait.

Végül ez a támadás sem valósult meg, azonban a brutális tettekre való felbujtás miatt a rendőrök nagy erőkkel keresték, a férfi azonban elmenekült Szlovákiából.

A férfi keresésébe bekapcsolódtak a sátoraljaújhelyi, a sárospataki, valamint az edelényi rendőrök is, és kiderítették, hogy a férfi több álnevet használva, tartózkodási helyét változtatva rejtőzködik.

Mivel felmerült, hogy a fiatalember lőfegyverrel, robbanó-, illetve veszélyes anyaggal rendelkezhet, ezért a nyomozók a Terrorelhárítási Központ segítségét kérték az elfogásában. Végül június 22-én egy Eger melletti településen ütöttek rajta a férfin.

A férfi átadásáról a magyar bíróság dönt – áll a közleményben.

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