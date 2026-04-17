Infostart.hu
2026. április 17. péntek Rudolf
Padlocked credit card of keyboard
Nyitókép: Peter Dazeley/Getty Images

Több mint száz embert vert át online csalásokkal egy autóalkatrészeket áruló fiatal

Infostart

A férfinak társai is voltak, akik több banknál nyitottak olyan számlákat, amelyekre az áldozatok a tőlük kicsalt pénzt utalták.

Hamarosan vádat emelnek azzal a jászkíséri fiatallal szemben, aki 150 embert vert át online hirdetésekkel – írja a 24.hu.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: a 25 éves férfi 2024-ben álneveken regisztrált több internetes portálon, ahol sok minden más alkatrész mellett például tetőcsomagtartót, váltókat, lökhárítót és ködlámpát kínált eladásra.

Több vevő azonban pórul járt, mert a termékek kifizetését követően többé nem tudták elérni. A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitánysághoz érkezett első feljelentést követően a nyomozók rövid időn belül kiderítették, hogy a férfi országszerte szedte áldozatait. A férfinak társai is voltak, akik több banknál nyitottak olyan számlákat, amelyekre az áldozatok a tőlük kicsalt pénzt utalták.

A nyomozók a begyűjtött adatokat elemezve végül 150 sértett személyazonosságát állapították meg. A csalásokkal gyanúsítható férfit tavaly májusban fogták el, és vették őrizetbe. Az is kiderült, hogy a bankszámlák megnyitásában kilenc társa segédkezett, őket pénzmosással gyanúsítják. A rendőrség lezárta a nyomozást, így az ügyészségre került az ügy.

A német váltás után születőben az „európai NATO", de megmaradna az eredeti is

A közel-keleti háború február végi kirobbanása óta többször is hangoztatta az amerikai elnök, hogy csalódott a NATO-ban. Legutóbb az elmúlt napokban immár felettébb ingataggá vált tűzszünet bejelentése után Mark Rutte főtitkár előtt fejtette ki Donald Trump, hogy a szövetségesektől több támogatást várt. Az érintett európai szövetségesek ennek nyomán az Egyesült Államok nélküli védelemre készülnek.
 

Nemzetközi jogász: így akadályozhatja meg a Tisza-kormány a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Bár Magyarország 2002 óta tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, az azóta eltelt időben nem hirdették ki itthon törvényben a hágai székhelyű bíróság alapszabályát, aminek a köztársasági elnök „immunitása volt az oka” – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Az NKE egyetemi docense részletesen elmagyarázta, hogyan lehetne visszafordítani az elvileg június 2-án záruló kilépési folyamatot, ha a jövendő Tisza-kormány ezt akarná.
 

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről

Lezárult a levélszavazatok előzetes összesítése

Kína kormányfője felkereste Magyar Pétert

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások

Itt a fordulat a Mol osztalékának ügyében: megvan, mikor jöhet a kifizetés!

Végleg kifulladt a magyar gazdaság eddigi motorja: áttörhetetlen falba ütköztünk, kiderült az egyetlen kiút

Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says US 'very close' to deal with Iran

