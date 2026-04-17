Több mint száz embert vert át online csalásokkal egy autóalkatrészeket áruló fiatal

Hamarosan vádat emelnek azzal a jászkíséri fiatallal szemben, aki 150 embert vert át online hirdetésekkel – írja a 24.hu.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: a 25 éves férfi 2024-ben álneveken regisztrált több internetes portálon, ahol sok minden más alkatrész mellett például tetőcsomagtartót, váltókat, lökhárítót és ködlámpát kínált eladásra.

Több vevő azonban pórul járt, mert a termékek kifizetését követően többé nem tudták elérni. A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitánysághoz érkezett első feljelentést követően a nyomozók rövid időn belül kiderítették, hogy a férfi országszerte szedte áldozatait. A férfinak társai is voltak, akik több banknál nyitottak olyan számlákat, amelyekre az áldozatok a tőlük kicsalt pénzt utalták.

A nyomozók a begyűjtött adatokat elemezve végül 150 sértett személyazonosságát állapították meg. A csalásokkal gyanúsítható férfit tavaly májusban fogták el, és vették őrizetbe. Az is kiderült, hogy a bankszámlák megnyitásában kilenc társa segédkezett, őket pénzmosással gyanúsítják. A rendőrség lezárta a nyomozást, így az ügyészségre került az ügy.