A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 44 éves férfi ellen, aki figyelmetlensége miatt súlyos balesetet okozott.

A vádirat szerint a 44 éves férfi 2024 augusztusában, délelőtt, Győrben vezette autóját, melyben felesége és gyermeke utaztak. Az elkövető egy kereszteződésnél egyenesen akart tovább menni, és a piros lámpánál megállt. Ezt követően azonban nem figyelt eléggé, és bár továbbra is pirosat mutatott a lámpa, ő a kanyarodó sáv zöldre váltó jelzésére elindult, és behajtott a kereszteződésbe. Itt járművével ütközött a neki jobbról közlekedő, szabályosan haladó járműnek, melyben egy idős pár utazott.

A balesetben a terhelt felesége, gyermeke és a másik autót vezető könnyű sérüléseket szenvedtek. A vétlen autó 74 éves utasa maradandó fogyatékosság kialakulásával gyógyuló sérülést szenvedett.

A terhelttel szemben az ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset miatt emelt vádat. Vele szemben három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy az elkövetőt a bíróság határozott időre tiltsa el a közúti járművek vezetésétől.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.