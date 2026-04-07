Infostart.hu
2026. április 7. kedd Herman
Baleset Győrben
Nyitókép: Ügyészség

Azt hitte, neki van zöld, bemozdult, a gyereke is a kocsiban ült – fotók

A kanyarodó sáv zöldjére bemozdult a kereszteződésbe, jött egy idős pár, súlyos baleset lett a vége.

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 44 éves férfi ellen, aki figyelmetlensége miatt súlyos balesetet okozott.

A vádirat szerint a 44 éves férfi 2024 augusztusában, délelőtt, Győrben vezette autóját, melyben felesége és gyermeke utaztak. Az elkövető egy kereszteződésnél egyenesen akart tovább menni, és a piros lámpánál megállt. Ezt követően azonban nem figyelt eléggé, és bár továbbra is pirosat mutatott a lámpa, ő a kanyarodó sáv zöldre váltó jelzésére elindult, és behajtott a kereszteződésbe. Itt járművével ütközött a neki jobbról közlekedő, szabályosan haladó járműnek, melyben egy idős pár utazott.

A balesetben a terhelt felesége, gyermeke és a másik autót vezető könnyű sérüléseket szenvedtek. A vétlen autó 74 éves utasa maradandó fogyatékosság kialakulásával gyógyuló sérülést szenvedett.

A terhelttel szemben az ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset miatt emelt vádat. Vele szemben három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy az elkövetőt a bíróság határozott időre tiltsa el a közúti járművek vezetésétől.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

J. D. Vance élőben kapcsolta Donald Trumpot Budapesten: „imádom Viktort, nem engedte, hogy megtámadják az országát"
Meglódultak a piacok, miután üzenetet kapott Trump

Az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában pedig felfelé vették az irányt a vezető részvényindexek. A befektetők továbbra is az iráni eseményekre figyelnek elsősorban - Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében úgy fogalmazott, hogy Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról. Ma pedig az olajárak felpattantak, miután Trump baljós fenyegetéseket fogalmazott meg Iránnal szemben, ám az este is tartogatott még fordulatot.

Megdőlt a nagy mítosz: hiába várják sokan a csodát az AI-tól, valójában ezen múlik a valódi siker

Egy friss felmérés* egyértelműen rámutat: az AI terjedése messze gyorsabb, mint a vállalatok felkészültsége.

Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

