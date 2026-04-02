Infostart.hu
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Nyitókép: Forrás: Pixabay

Rézzel zsiványkodtak, megakasztották az ország teljes olajellátását

Infostart / MTI

A Pest Vármegyei Főügyészség a büntetés súlyosítását, végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozza egy háromfős társasággal szemben, amelynek tagjai rézkábelek ellopására „specializálódtak”, s egy alkalommal ezzel több órás kiesést okoztak a vezetékes kőolajszállításban – közölte a főügyészség csütörtökön.

A közlemény szerint egy fóti férfi és egy nő elhatározta, hogy föld alatt futó rézkábeleket fognak felkutatni és ellopni, majd azokat fémhulladékként értékesítve pénzhez jutnak. 2023 februárjában a két vádlott Alsónémedi területére ment, ahova ásót, csákányt, lapátot és egy fémdetektort vittek magukkal.

A férfi a fémkereső segítségével bukkant rá egy olajipari vállalat optikai vezérlőkábelére, amelyből a vádlottak egy körülbelül 20 centiméteres darabot kivágtak.

A mindössze pár ezer forint értékű kábel ellopásával nemcsak több millió forintos rongálási kárt okoztak, de üzemzavart is előidéztek amelynek hatására több órára megállt a vezetékes kőolajszállítás.

A vádlottakhoz később csatlakozott egyikőjük fia is. A három vádlott 2023 márciusában Pilismarót külterületén egy távközlési szolgáltató használaton kívüli földkábeleit kutatta fel és ásta ki, majd abból csaknem 600 000 forint értékben több mint 150 métert vágtak le; a rézkábelt elvinni nem tudták, mert a rendőrök a helyszínen tetten érték őket.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség vádirata alapján eljáró Budakörnyéki Járásbíróság mindhárom elkövetőt minősített lopás bűntettében, továbbá az idősebb férfit és a nőt közérdekű üzem működése megzavarásának bűntettében is bűnösnek mondta ki, őket végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

Az ügyészség a büntetés súlyosításáért fellebbezett. A Pest Vármegyei Főügyészség álláspontja szerint a más büntetőeljárások hatálya alatt álló, a bűncselekmények elkövetését tagadó vádlottakkal szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása indokolt.

Az ügy másodfokon a Budapest Környéki Törvényszéken folytatódik – áll a közleményben.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

