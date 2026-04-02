Rézzel zsiványkodtak, megakasztották az ország teljes olajellátását

A Pest Vármegyei Főügyészség a büntetés súlyosítását, végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozza egy háromfős társasággal szemben, amelynek tagjai rézkábelek ellopására „specializálódtak”, s egy alkalommal ezzel több órás kiesést okoztak a vezetékes kőolajszállításban – közölte a főügyészség csütörtökön.

A közlemény szerint egy fóti férfi és egy nő elhatározta, hogy föld alatt futó rézkábeleket fognak felkutatni és ellopni, majd azokat fémhulladékként értékesítve pénzhez jutnak. 2023 februárjában a két vádlott Alsónémedi területére ment, ahova ásót, csákányt, lapátot és egy fémdetektort vittek magukkal.

A férfi a fémkereső segítségével bukkant rá egy olajipari vállalat optikai vezérlőkábelére, amelyből a vádlottak egy körülbelül 20 centiméteres darabot kivágtak.

A mindössze pár ezer forint értékű kábel ellopásával nemcsak több millió forintos rongálási kárt okoztak, de üzemzavart is előidéztek amelynek hatására több órára megállt a vezetékes kőolajszállítás.

A vádlottakhoz később csatlakozott egyikőjük fia is. A három vádlott 2023 márciusában Pilismarót külterületén egy távközlési szolgáltató használaton kívüli földkábeleit kutatta fel és ásta ki, majd abból csaknem 600 000 forint értékben több mint 150 métert vágtak le; a rézkábelt elvinni nem tudták, mert a rendőrök a helyszínen tetten érték őket.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség vádirata alapján eljáró Budakörnyéki Járásbíróság mindhárom elkövetőt minősített lopás bűntettében, továbbá az idősebb férfit és a nőt közérdekű üzem működése megzavarásának bűntettében is bűnösnek mondta ki, őket végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

Az ügyészség a büntetés súlyosításáért fellebbezett. A Pest Vármegyei Főügyészség álláspontja szerint a más büntetőeljárások hatálya alatt álló, a bűncselekmények elkövetését tagadó vádlottakkal szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása indokolt.

Az ügy másodfokon a Budapest Környéki Törvényszéken folytatódik – áll a közleményben.