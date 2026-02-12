ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
Loaded European truck on motorway in beautiful sunset light. On the road transportation and cargo.
Nyitókép: Jag_cz/Getty Images

Gyanús volt a kifogás a dohányáruval kapcsolatban

Infostart / MTI

Az ezer doboz dohányáru a rendes rakomány közt lapult, a sofőr azt mondta, mind a sajátja.

Ezer doboz bolgár zárjegyes cigarettát találtak a pénzügyőrök egy bolgár kamionban, amelyet az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán ellenőriztek – közölte szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A hatóság közölte: gyógyszert szállított Belgiumba az a bolgár kamion, amelynek a rakománya közé rejtve találták meg a pénzügyőrök a cigarettát.

A 39 éves sofőr azt mondta, hogy a több mint 2,6 millió forint értékű cigaretta mind a sajátja, azokat maga rejtette a rakomány közé.

A pénzügyőrök a cigarettát lefoglalták és az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A sofőr 4 millió forintnyi bírságot kaphat.

Kezdőlap    Bűnügyek    Gyanús volt a kifogás a dohányáruval kapcsolatban

nav

kamion

cigaretta

m1-es autópálya

dohány

csempész

bolgár

nemzeti adó- és vámhivatal

győr-moson-sopron vármegye

Minnesota immigration enforcement surge is ending, Trump border tsar says

Minnesota immigration enforcement surge is ending, Trump border tsar says

Two US citizens were killed in Minneapolis during the crackdown dubbed "Operation Metro Surge".

