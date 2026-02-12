Gyanús volt a kifogás a dohányáruval kapcsolatban

Ezer doboz bolgár zárjegyes cigarettát találtak a pénzügyőrök egy bolgár kamionban, amelyet az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán ellenőriztek – közölte szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A hatóság közölte: gyógyszert szállított Belgiumba az a bolgár kamion, amelynek a rakománya közé rejtve találták meg a pénzügyőrök a cigarettát.

A 39 éves sofőr azt mondta, hogy a több mint 2,6 millió forint értékű cigaretta mind a sajátja, azokat maga rejtette a rakomány közé.

A pénzügyőrök a cigarettát lefoglalták és az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A sofőr 4 millió forintnyi bírságot kaphat.