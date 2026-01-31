ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Close up hands of unrecognizable mechanic doing car service and maintenance.
Nyitókép: standret/Getty Images

Többmilliós büntetést kapott a ravaszkodó autószerelő

Infostart / MTI

A kazincbarcikai vállalkozó engedély nélkül használt autódiagnosztikai szoftvereket, közel tíz millió forintnyi kárt okozva ezzel a szerzői jogok tulajdonosának.

Jogerősen hétmillió forint vagyonelkobzásra valamint 1 év, végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki illegális autódiagnosztikai eszközöket és szoftvereket használt autószerelő műhelyében Kazincbarcikán – tájékoztatott a Miskolci Törvényszék.

Azt írták, a férfi az illegális szoftverek használatával 9,5 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott a szerzői jogok tulajdonosainak.

A vádlott egy autószervizt üzemeltetett Kazincbarcikán, ahol autószerelőként is dolgozott. Munkájához 2019-től használta a különböző illegális autódiagnosztikai szoftvereket, amiket a Nemzeti Adó-és Vámhivatal járőrei egy 2023. márciusi ellenőrzés során, a lefoglalt laptopokon és eszközökön találtak meg.

A Kazincbarcikai Járásbíróság az ítélet kiszabásakor enyhítő körülménynek tekintette a terhelt büntetlen előéletét, beismerő vallomását és megbánó magatartását, valamint azt, hogy az okozott kárból a nyomozás során több mint 2,5 millió forintot megtérített.

Kezdőlap    Bűnügyek    Többmilliós büntetést kapott a ravaszkodó autószerelő

bíróság

miskolc

illegális

szoftver

autószerelő

károkozás

kazincbarcika

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az angyalok zenekarában énekelsz - Dolly érzelmes sorokkal búcsúzik Fenyő Miklóstól

Az angyalok zenekarában énekelsz - Dolly érzelmes sorokkal búcsúzik Fenyő Miklóstól
Megrendülten fogadta a hazai művészvilág és a közvélemény a hírt, miszerint életének 79. évében elhunyt Fenyő Miklós. A Hungária együttes alapítóját és a magyar rock and roll koronázatlan királyát január óta tüdőgyulladással kezelték kórházban, szervezete szombat reggel adta fel a küzdelmet.
 

Deutsch, Magyar, Vitályos - politikusok is emlékeznek az elhunyt Fenyő Miklósra

Fenyő Miklós a filmeken, a filmekben

Elhunyt Fenyő Miklós

Orbán Viktor megvédte Lázár János fórumát

Orbán Viktor megvédte Lázár János fórumát

Éles hangvételű bejegyzésben reagált Orbán Viktor miniszterelnök a csütörtöki gyöngyösi Lázárinfón történtekre. A kormányfő szombat reggeli közleménye szerint a Tisza Párt bűnözői múlttal rendelkező személyeket küldött a fórumra azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a résztvevőket.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Akadoznak az orosz-ukrán béketárgyalások, az oroszok folyamatosan újabb és újabb feltételekkel állnak elő. Donald Trump amerikai elnök ettől függetlenül optimista: úgy látja, közel a megállapodás. Nagyon úgy fest, hogy közben az orosz hadsereg délen, Zaporizzsja megyében komolyabb offenzívába kezdett, több települést is elfoglaltak Huljajpolétől északra, most Zaliznyicsnye bekerítésén dolgoznak. A nap folyamán műszaki hiba miatt összeomlott Ukrajna (és Moldova) áramellátó-rendszere: Kijevben és több nagyvárosban megszűnt az áramellátás. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Küszöbön állhat a globális pénzügyi katasztrófa, ezt minden ország megérzi majd

Küszöbön állhat a globális pénzügyi katasztrófa, ezt minden ország megérzi majd

A világszervezet főtitkára felszólított minden országot, hogy maradéktalanul és a megszabott határidőn belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Photos released in Epstein files appear to show Andrew on all fours over female

Photos released in Epstein files appear to show Andrew on all fours over female

The photos put further pressure on Andrew Mountbatten-Windsor after years of scrutiny over his relationship with Epstein. He has always denied any wrongdoing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 21:44
Gyerekjáték helyett valami egészen más volt a dobozban
2026. január 30. 12:18
Bombariadó-láncolat hazai iskolákban
×
×
×
×