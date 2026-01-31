Többmilliós büntetést kapott a ravaszkodó autószerelő

Jogerősen hétmillió forint vagyonelkobzásra valamint 1 év, végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki illegális autódiagnosztikai eszközöket és szoftvereket használt autószerelő műhelyében Kazincbarcikán – tájékoztatott a Miskolci Törvényszék.

Azt írták, a férfi az illegális szoftverek használatával 9,5 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott a szerzői jogok tulajdonosainak.

A vádlott egy autószervizt üzemeltetett Kazincbarcikán, ahol autószerelőként is dolgozott. Munkájához 2019-től használta a különböző illegális autódiagnosztikai szoftvereket, amiket a Nemzeti Adó-és Vámhivatal járőrei egy 2023. márciusi ellenőrzés során, a lefoglalt laptopokon és eszközökön találtak meg.

A Kazincbarcikai Járásbíróság az ítélet kiszabásakor enyhítő körülménynek tekintette a terhelt büntetlen előéletét, beismerő vallomását és megbánó magatartását, valamint azt, hogy az okozott kárból a nyomozás során több mint 2,5 millió forintot megtérített.