Bevedelték a kannásbort, kegyetlenül megverték az idős férfit

A 20 éves, büntetett előéletű, más ügyben kiszabott felfüggesztett börtönbüntetés próbaideje alatt álló férfit és 36 éves, szintén helyi társát társtettesként elkövetett garázdaság vétségével vádolják. A járási ügyészség az első férfi esetében elzárás, a másik esetében közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta.

A két férfi 2025. április 12-én délután egy békéscsabai játszótér szánkódombján kannás bort ivott és ittas állapotba került.

Egy idős, nyugdíjas férfi, aki már többször látta ott őket, szóvá tette a viselkedésüket, erre a 20 éves férfi a földre rántotta a kerékpárjáról leszálló sértettet, ököllel többször megütötte, legalább egyszer belerúgott és hangosan szidalmazta. Az idősebb terhelt először megpróbálta elhúzni onnan társát, majd mindketten tovább bántalmazták a sértettet.

Az idős ember 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

"A terheltek kihívóan közösségellenes, személy ellen irányuló erőszakos magatartása az azt észlelő személyekben megbotránkozást, riadalmat keltett"

– áll a közleményben.