ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Caucasian angry and aggressive man threatening with fist.
Nyitókép: Andranik Hakobyan/Getty Images

Bevedelték a kannásbort, kegyetlenül megverték az idős férfit

Infostart / MTI

Vádat emelt a Békéscsabai Járási Ügyészség két békéscsabai férfi ellen, akik az utcán, egy játszótéren megvertek egy idős embert - közölte a Békés Vármegyei Főügyészség.

A 20 éves, büntetett előéletű, más ügyben kiszabott felfüggesztett börtönbüntetés próbaideje alatt álló férfit és 36 éves, szintén helyi társát társtettesként elkövetett garázdaság vétségével vádolják. A járási ügyészség az első férfi esetében elzárás, a másik esetében közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta.

A két férfi 2025. április 12-én délután egy békéscsabai játszótér szánkódombján kannás bort ivott és ittas állapotba került.

Egy idős, nyugdíjas férfi, aki már többször látta ott őket, szóvá tette a viselkedésüket, erre a 20 éves férfi a földre rántotta a kerékpárjáról leszálló sértettet, ököllel többször megütötte, legalább egyszer belerúgott és hangosan szidalmazta. Az idősebb terhelt először megpróbálta elhúzni onnan társát, majd mindketten tovább bántalmazták a sértettet.

Az idős ember 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

"A terheltek kihívóan közösségellenes, személy ellen irányuló erőszakos magatartása az azt észlelő személyekben megbotránkozást, riadalmat keltett"

– áll a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    Bevedelték a kannásbort, kegyetlenül megverték az idős férfit

békéscsaba

alkohol

verekedés

kannás bor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Most már egészségesebb eljönni, mint ott ragadni” – leköszön a Katona éléről Máté Gábor

„Most már egészségesebb eljönni, mint ott ragadni” – leköszön a Katona éléről Máté Gábor
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező nemcsak a Katona József Színház igazgatói posztjáról távozik, hanem a teátrumot is elhagyja, de két színdarabban még láthatják őt a nézők, amíg azokat játsszák. Máté Gábor az InfoRádióban elmondta: annak idején azért hozta létre a Művészeti Tanácsot, hogy sok más teendő mellett bevonhassák a fiatalabb rendezőket a színházigazgatás művészi munkájába. Úgy véli, Székely Krisztánál jó kezekben lesz a színház irányítása.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Akadoznak az orosz-ukrán béketárgyalások, az oroszok folyamatosan újabb és újabb feltételekkel állnak elő. Donald Trump amerikai elnök ettől függetlenül optimista: úgy látja, közel a megállapodás. Nagyon úgy fest, hogy közben az orosz hadsereg délen, Zaporizzsja megyében komolyabb offenzívába kezdett, több települést is elfoglaltak Huljajpolétől északra, most Zaliznyicsnye bekerítésén dolgoznak. A nap folyamán műszaki hiba miatt összeomlott Ukrajna (és Moldova) áramellátó-rendszere: Kijevben és több nagyvárosban megszűnt az áramellátás. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
10 évvel is meghosszabbíthatja az életet a korai nyugdíjba vonulás? Ezt mutatják valójában a számok

10 évvel is meghosszabbíthatja az életet a korai nyugdíjba vonulás? Ezt mutatják valójában a számok

Ezzel az álhírrel már több mint 40 éve tévesztik meg az olvasókat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

More than three million documents have been released, including thousands of videos and images related to the late sex offender Jeffrey Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 14:15
Csúnyán csalt a gazdajelöltekkel, egy órában minden elmondott nekik
2026. január 31. 11:51
Többmilliós büntetést kapott a ravaszkodó autószerelő
×
×
×
×