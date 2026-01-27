ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.59
usd:
321.03
bux:
126663.78
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Megbilincselt gyanúsított, rendőrségi fotó.
Nyitókép: Police.hu

Megölte az élettársát, de csak arra emlékezett, hogy valahol Baranyában tette

Infostart / MTI

A rendőrség őrizetbe vett Pécsen egy férfit, akit élettársa megölésével gyanúsítanak – közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint a gyanúsított január 23-án maga ment be a rendőrségre Pécsen, és elmondta, hogy előző nap délelőtt valahol Pécs és Bóly között megölte az élettársát. Sem a pontos időpontot, sem a helyet nem tudta megmondani, ezért a rendőrök az áldozat keresésére indultak.

Végül a vármegye délkeleti határában, Bezedek község mellett, egy fás-bokros területen találták meg a nőt, akinek a halálát idegenkezűség okozta.

A Pécsi Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akit élettársa megölésével gyanúsítanak.

A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi és a nő kapcsolata megromlott, ezért külön költöztek, de súlyos izombetegségben szenvedő közös fiúgyermeküket rendszeresen gyógytornászhoz vitték - írták a közleményben.

Január 22-én reggel közösen vitték a gyermeket kezelésre, majd a férfi és a nő együtt utazott tovább az autóval. Az út során veszekedtek, közben a nő arra kérte a férfit, hogy egy lakott területen kívüli szakaszon álljon félre.

Miután mindketten kiszálltak a kocsiból,

a férfi 4-5 alkalommal is megszúrta volt élettársát, majd miután a nő a földre esett, kétszer a szájába lőtt gázpisztollyal.

A sértett a helyszínen meghalt.

A férfi magához vette a nő értékeit, az elkövetés eszközét eldobta, majd másnap feladta magát a rendőrségen. A nő holttestét a rendőrök találták meg.

A bíróság egy hónapra rendelte el a férfi letartóztatását. A gyanúsított büntetett előéletű, vele szemben más büntetőeljárás is folyamatban van, melynek hatálya alatt követte el ezt a bűncselekményt

Kezdőlap    Bűnügyek    Megölte az élettársát, de csak arra emlékezett, hogy valahol Baranyában tette

rendőrség

emberölés

őrizetbe vétel

baranya vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gyulay Zsolt: felejthetetlen hangulat lesz a téli olimpián, bízhatunk magyar pontszerzésekben

Gyulay Zsolt: felejthetetlen hangulat lesz a téli olimpián, bízhatunk magyar pontszerzésekben
A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a Sándor-palotában tartott eskütétel után az InfoRádióban azt mondta, a 15 magyar résztvevő közül az Eb-bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó párosnak és a rövid pályás gyorskorcsolyázóinknak van a legnagyobb esélyük arra, hogy pontszerző helyen végezzenek a február 6-án kezdődő milánói-cortinai játékokon.
Kovács Erik: a mi éghajlatváltozásunkban lesz egy újabb éghajlatváltozás

Kovács Erik: a mi éghajlatváltozásunkban lesz egy újabb éghajlatváltozás

Grönland extrém módon olvad, a nyári hőmérsékletben 8-10 Celsius-fokos anomáliák vannak. A 2040-es években már tízből egy esztendőben jégmentessé válik nyaranta a sarki terület – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.
VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.27. kedd, 18:00
Hegyi Zsolt
a MÁV-csoport vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Otthontámogatásról döntött a kormány: 180 milliárd forintot csoportosított át azonnal, ők a nagy nyertesek

Otthontámogatásról döntött a kormány: 180 milliárd forintot csoportosított át azonnal, ők a nagy nyertesek

A hétfő este kihirdetett kormányhatározatból derült ki, hogy mennyibe is kerülhet éves szinten a közfeladatot ellátó munkavállalók otthontámogatása, amely dolgozónként biztosít 1 millió forintot lakhatási célokra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor jön a GYOD utalás 2026-ban, kinek jár a gyermekek otthongondozási díja? A GYOD összege, igénylése, feltételei

Mikor jön a GYOD utalás 2026-ban, kinek jár a gyermekek otthongondozási díja? A GYOD összege, igénylése, feltételei

A GYOD kinek jár? Mit tartalmaznak a GYOD feltételei? Hogyan zajlik a GYOD igénylése? Cikkünkben ezeknek és több fontos kérdéseknek is utána jártunk most.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Immigration chief departing Minneapolis as Trump sends border tsar Tom Homan to scene

Immigration chief departing Minneapolis as Trump sends border tsar Tom Homan to scene

The decision may indicate that the administration is walking back more aggressive immigration enforcement.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 26. 14:17
Román és magyar rendőrök közösen csaptak le a fiatalokra
2026. január 25. 15:20
Biztonsági kamera és gyors intézkedés: hamar elfogták a betörőket
×
×
×
×