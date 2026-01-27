Megölte az élettársát, de csak arra emlékezett, hogy valahol Baranyában tette

A tájékoztatás szerint a gyanúsított január 23-án maga ment be a rendőrségre Pécsen, és elmondta, hogy előző nap délelőtt valahol Pécs és Bóly között megölte az élettársát. Sem a pontos időpontot, sem a helyet nem tudta megmondani, ezért a rendőrök az áldozat keresésére indultak.

Végül a vármegye délkeleti határában, Bezedek község mellett, egy fás-bokros területen találták meg a nőt, akinek a halálát idegenkezűség okozta.

A Pécsi Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akit élettársa megölésével gyanúsítanak.

A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi és a nő kapcsolata megromlott, ezért külön költöztek, de súlyos izombetegségben szenvedő közös fiúgyermeküket rendszeresen gyógytornászhoz vitték - írták a közleményben.

Január 22-én reggel közösen vitték a gyermeket kezelésre, majd a férfi és a nő együtt utazott tovább az autóval. Az út során veszekedtek, közben a nő arra kérte a férfit, hogy egy lakott területen kívüli szakaszon álljon félre.

Miután mindketten kiszálltak a kocsiból,

a férfi 4-5 alkalommal is megszúrta volt élettársát, majd miután a nő a földre esett, kétszer a szájába lőtt gázpisztollyal.

A sértett a helyszínen meghalt.

A férfi magához vette a nő értékeit, az elkövetés eszközét eldobta, majd másnap feladta magát a rendőrségen. A nő holttestét a rendőrök találták meg.

A bíróság egy hónapra rendelte el a férfi letartóztatását. A gyanúsított büntetett előéletű, vele szemben más büntetőeljárás is folyamatban van, melynek hatálya alatt követte el ezt a bűncselekményt