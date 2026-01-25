ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 25. vasárnap Pál
Nyitókép: Pixabay

Féltékenységből verekedett a zirci kamasz, majd lopott autóval menekült a rendőrök elől – videó

Infostart

A fiú az iskola előtt bántalmazta osztálytársát, majd egy olyan autóval menekült a rendőrök elől, amiben a mindössze kétéves testvére is benne volt. Az üldözés végül balesettel zárult.

Szerda délután, tanítás után alakult ki konfliktus két fiú között a Veszprém vármegyei Zirc egyik iskolája előtt. A rendőrség tájékoztatása szerint a vita hátterében az állt, hogy mindketten ugyanazzal a lánnyal szimpatizáltak. Az egyik feldühödött kamasz már a tanítási idő alatt is fenyegette osztálytársát, majd az órák végeztével követte őt az utcára, ahol bántalmazta – írja a Veszprém vármegyei rendőrség Facebookon közzétett beszámolója nyomán az Index.

A verekedésnek iskolatársak, tanárok és szülők is szemtanúi voltak, akik megpróbálták szétválasztani a fiúkat. Nem sokkal később a bántalmazó fiú édesanyja is megérkezett a helyszínre autóval. A jármű motorja járt, az utastérben pedig egy kétéves gyermek tartózkodott.

A tinédzser többszöri felszólítás ellenére sem hagyott fel az agresszióval, végül azonban – édesanyját és az időközben kiérkező rendőröket meglátva – beugrott a családi autóba, és elhajtott a helyszínről. A fiatal nagy sebességgel közlekedett a település utcáin, figyelmen kívül hagyva a rendőri fény- és hangjelzéseket. Menekülés közben egy kereszteződésben két autónak is nekiütközött, majd továbbhajtott, végül szalagkorlátnak csapódott.

A járőrök elfogták a kamaszt. Ellene testi sértés, zaklatás, személyi szabadság megsértése, valamint több közlekedési szabályszegés miatt is eljárás indult. A balesetben senki nem sérült meg.

Féltékenységből verekedett a zirci kamasz, majd lopott autóval menekült a rendőrök elől – videó

24 ÓRA
2026. január 25. 15:20
2026. január 24. 15:18
