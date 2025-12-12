ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.74
usd:
326.01
bux:
109732.61
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karácsonyi színpad a szegedi Klauzál téren.
Nyitókép: Facebook/Rotary Club Szeged - Szent-Györgyi Albert oldala

Szétverték a szegedi karácsonyi színpad díszleteit, nagy erőkkel keresik a rongálókat

Infostart

A szegedi Klauzál téren felállított színpadon minden évben rászoruló családok vesznek át ajándékokat, az őket támogató iskolák, óvodák pedig karácsonyi műsort adnak elő. A színpad két oldalán lévő girlandokról fejmagasságig letépkedték az üvegdíszeket, majd szétdobálták azokat az elkövetők.

Egy fiatalokból álló banda szétverte a szegedi karácsonyi színpad díszleteit, a rendőrség pedig a lakosság segítségét kéri a társaság azonosításához – írja a 24.hu.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rongálás még december 7-én hajnali egy óra után történt Szegeden, a Klauzál téren. A közleményből kiderül, hogy a 15–18 év körüli fiatalokból álló társaság szétrugdosta és eldobálta a dekorációs elemeket.

A delmagyar.hu beszámolója szerint a színpad két oldalán lévő girlandokról fejmagasságig letépkedték az üvegdíszeket, majd azokat szétdobálták. Bronzvasárnap már csak az összetört díszek fogadták a helyi jótékonysági szervezet kiérkező tagjait. Elekes Zoltán, az Ingyen Energia Ház-Rotary Advent főszervezője, a Szent-Györgyi Albert Rotary Club háznagya úgy fogalmazott,

anyagi kár is keletkezett, az eszmei kár azonban ennél sokkal nagyobb.

A szegedi Klauzál téren, a város karácsonyfájával szemben felállított színpadon minden évben rászoruló családok vesznek át ajándékot, az őket támogató iskolák, óvodák gyerekcsoportjai pedig karácsonyi műsort adnak elő. Az idei rendezvényen 33 család ünnepét teszik szebbé: mindenki legalább 120 ezer forint értékű adományt kap.

A Klauzál téren több térfigyelő kamera is van, így a tettesek kézre kerülhetnek. Ezzel együtt a rendőrség kéri, hogy aki bármit tud a rongálásról, jelentkezzen a Szegedi Rendőrkapitányságon személyesen (Szeged, Moszkvai krt. 12–18.) vagy a 06-62/562-400-as telefonszámon, valamint a 112-es központi segélyhívó számot is lehet hívni.

Kezdőlap    Bűnügyek    Szétverték a szegedi karácsonyi színpad díszleteit, nagy erőkkel keresik a rongálókat

szeged

rongálás

karácsony

advent

színpad

dekoráció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajnai béketárgyalás: Donald Trumpnak elege van a „csak a találkozó kedvéért megtartott” találkozókból

Ukrajnai béketárgyalás: Donald Trumpnak elege van a „csak a találkozó kedvéért megtartott” találkozókból

Az Egyesült Államok akkor vesz részt szombaton az európai vezetők és Ukrajna által kezdeményezett tárgyalásokon, amennyiben az esélyt hordoz arra, hogy a konfliktus megoldása felé lépjenek – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön.
 

Moszkva: az oroszok nem érdekeltek karácsonyi vagy újévi tűzszünetben

Ukrán elnök: karácsonyig kaptunk időt Washingtontól

VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

A három vezető amerikai indexből kettő is rekordot döntött tegnap, miután a befektetők a kamatcsökkentésen fellelkesülve elkezdtek átrotálni a tech papírokból a piac többi része felé. Ázsiában ugyancsak jó volt a hangulat, durván 1,5 százalék körüli emelkedést mutattak a helyi indexek, beleértve a japán és a hongkongi tőzsdét. Végül, ami Európát illeti, a pozitív nemzetközi hangulat várhatóan itt is érezteti majd a hatását, a határidős indexek állása alapján az európai piacokon is emelkedéssel indulhat majd a nap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Átadták a The Game Awards 2025 díjait: ezek lettek a legjobb PC- és konzoljátékok idén

Átadták a The Game Awards 2025 díjait: ezek lettek a legjobb PC- és konzoljátékok idén

A Grand Theft Auto VI a várakozásoknak megfelelően elnyerte a Legjobban Várt Játék kategória díját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Flood misery for Gazans awaiting next stage of peace plan

Flood misery for Gazans awaiting next stage of peace plan

Gazans in tents have been hit by heavy rain as failure to find last Israeli hostage risks derailing peace plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 20:40
A MotoGP-s világbajnok lakóautójából lopták el hétmilliós kerékpárját
2025. december 11. 11:40
„Másodperces büntetés” alapján fogdosta a rábízott diákokat a molesztáló oktató
×
×
×
×