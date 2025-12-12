Szétverték a szegedi karácsonyi színpad díszleteit, nagy erőkkel keresik a rongálókat

Egy fiatalokból álló banda szétverte a szegedi karácsonyi színpad díszleteit, a rendőrség pedig a lakosság segítségét kéri a társaság azonosításához – írja a 24.hu.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rongálás még december 7-én hajnali egy óra után történt Szegeden, a Klauzál téren. A közleményből kiderül, hogy a 15–18 év körüli fiatalokból álló társaság szétrugdosta és eldobálta a dekorációs elemeket.

A delmagyar.hu beszámolója szerint a színpad két oldalán lévő girlandokról fejmagasságig letépkedték az üvegdíszeket, majd azokat szétdobálták. Bronzvasárnap már csak az összetört díszek fogadták a helyi jótékonysági szervezet kiérkező tagjait. Elekes Zoltán, az Ingyen Energia Ház-Rotary Advent főszervezője, a Szent-Györgyi Albert Rotary Club háznagya úgy fogalmazott,

anyagi kár is keletkezett, az eszmei kár azonban ennél sokkal nagyobb.

A szegedi Klauzál téren, a város karácsonyfájával szemben felállított színpadon minden évben rászoruló családok vesznek át ajándékot, az őket támogató iskolák, óvodák gyerekcsoportjai pedig karácsonyi műsort adnak elő. Az idei rendezvényen 33 család ünnepét teszik szebbé: mindenki legalább 120 ezer forint értékű adományt kap.

A Klauzál téren több térfigyelő kamera is van, így a tettesek kézre kerülhetnek. Ezzel együtt a rendőrség kéri, hogy aki bármit tud a rongálásról, jelentkezzen a Szegedi Rendőrkapitányságon személyesen (Szeged, Moszkvai krt. 12–18.) vagy a 06-62/562-400-as telefonszámon, valamint a 112-es központi segélyhívó számot is lehet hívni.