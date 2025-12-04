ARÉNA - PODCASTOK
Feast of All Saints, all saints day, Day of the Dead,
Nyitókép: Krzysmam/Getty Images

Két testvér holttestét találták meg a padláson, a rendőrség vizsgálja a tragédiát

Infostart

Kettős tragédia rázta meg a zalai Várvölgy közösségét. Két testvér, egy 55 éves férfi és az öccse öngyilkosok lettek, a padláson elakasztották magukat. Beszámolók szerint a testvérek házában több mint hetvenmillió forint készpénzt találtak.

Az eset mély döbbenetet és értetlenséget váltott ki a falubeliek körében, akik szerint a testvérpár visszahúzódó, magának való életet élt. A zaol.hu-nak nyilatkozva a helyiek azt mondták, hogy a tragédia nem hirtelen döntés eredménye volt, mivel a testvérek nem sokkal korábban vadonatúj köteleket vásároltak, ami arra utal, hogy a tettüket előre megtervezték.

Bár az okok továbbra is homályban maradnak, anyagi nehézségek feltehetően nem álltak a háttérben. A családi házban ugyanis a lap szerint több mint hetvenmillió forint készpénzt találtak. A falubeliek számára érthetetlen, mi vezethette a testvérpárt erre a végzetes lépésre, hiszen semmi sem utalt arra, hogy súlyos problémákkal küzdenének.

Az idősebb férfi erdész volt, de már korábban otthagyta munkahelyét egyesek szerint azért, mert belépett egy szektába, aminek filozófiájával nem illett össze az erdőgazdálkodási tevékenység, pontosabban a fák kivágása. Ezt követően méhészkedni kezdett.

Sok még a kérdőjel

A testvérek múlt pénteken kerültek végső nyughelyükre a település felsőzsidi temetőjében, a szüleik sírjában. A tragédia pontos okát ég mindig csak találgatják.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Zaol megkeresésére annyit közölt, hogy a keszthelyi rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.

Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes, lelkielsősegély-számot.

