2025. december 3. szerda
Receptet ír fel egy orovos a betegnek, miközben az egyik kezében gyógyszert tart.
Nyitókép: Getty Images/pcess609

Covid-gyógyszerrel üzletelt a pandémia idején, most börtön várhat az orvosra

Infostart / MTI

Végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozza az ügyészség egy Covid-gyógyszerrel üzletelő, jelenleg külföldön praktizáló orvossal szemben – közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.

Közleményük szerint a Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2023 februárjában emelt vádat az orvos ellen vesztegetés elfogadásának bűntette és folytatólagosan elkövetett sikkasztás vétsége miatt.

A Fővárosi Törvényszék június 26-án kihirdetett elsőfokú ítéletében az orvost bűnösnek mondta ki a vádban szereplő korrupciós és vagyon elleni bűncselekményekben, ezért 2 év – végrehajtásában 4 évre felfüggesztett – börtönre és kétmillió forint pénzbüntetésre ítélte azzal, hogy ötszázezer forintnyi vagyonelkobzást is elrendelt.

Az orvos egy fővárosi kórház infektológiai osztályán ügyeleti és készenléti szolgálatot látott el a pandémia idején. Ennek során 2020 novembere és 2021 februárja között a kórház készletében lévő és orvosként rábízott, favipiravir hatóanyagú gyógyszert tulajdonított el, és azt alkalmanként 60-80 ezer forint ellenében nőismerősének adta át.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész végrehajtandó szabadságvesztés és orvosi foglalkozástól eltiltás kiszabása érdekében fellebbezett, míg a vádlott és a védője a határozatot tudomásul vette.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a napokban a Fővárosi Ítélőtáblához előterjesztett másodfokú indítványával a bejelentett ügyészi fellebbezést fenntartotta – áll a közleményben.

