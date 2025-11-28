Emberekre lőtt egy budapesti erkélyről három fiatal – megszólalt a rendőrség

Két 18 és egy 17 éves fiú még kedd délután adott le lövéseket az erkélyről, így megsebesítve két fiatalt. Egyikük súlyos, másikuk könnyű sérüléseket szenvedett – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A sérült fiatalok értesítették a rendőrséget, a rendőrök pedig adatgyűjtést végeztek, több száz méteres körzetben átnézték a térfigyelő kamerákat, valamint előzetes szakértői véleményt kértek.

A nyomozók az egyik kamerafelvételen vették észre az egyik társasház erkélyét, ahol abban az időpontban láttak mozgást, amikor az egyik sértettet lövés érte. A rendőrök ezt követően a feltételezett elkövetőket – a légfegyver tulajdonosát és két társát – pár órán belül elfogták és előállították, a lakásban talált légfegyvert lefoglalták.

A fegyvert birtokló 18 éves fiatalt súlyos testi sértés bűntettével, súlyos testi sértés kísérlet bűntettével, valamint csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével gyanúsították meg.

Két társát csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt hallgatták ki. Mindhárman minden részletre kiterjedő beismerő vallomást tettek. Azt mondták, hogy több emberre is rálőttek; „jó poénnak” tartották az egészet, nem gondolták, hogy a légpuskával sérülést okoznak.

A nyomozók az eljárás során eddig hat további sértettet azonosítottak, akiket jelenleg keresnek.

A BRFK azt kéri, hogy aki a bűncselekmény további sértettjeiről információval rendelkezik, valamint magára ismer, tegyen bejelentést a Telefontanú nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.