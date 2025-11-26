Nem az volt a legfurább az M5-ösön baktató járműszerelvénnyel, hogy jobbkormányos

A közlemény szerint a pénzügyőrök az autópálya tengelysúlymérő állomásán állították meg a Bulgária és Anglia között közlekedő járműszerelvényt.

A tréler fémszerkezetének sarkaiban friss festéknyomok látszottak. A járőrök ezután alaposan átvizsgálták a jármű zártszelvényű vázát, ekkor vették észre, hogy a csövek nem üresek: 1190 doboz különféle márkájú, bolgár zárjegyes cigaretta került elő, több mint hárommillió forint értékben.

Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás, a sofőr több mint négymillió forint bírságra is számíthat - áll a közleményben.