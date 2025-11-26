Egy vadász vitte be a rendőrségre a nyalókás dobozba rejtett lőszereket

Egy balmazújvárosi férfi 2024 decemberében bement egy helyi panzióba, és egy lépcsőn hagyott kartondobozból három tucat vadásztöltényt vett magához - tájékoztatott a Debreceni Járási Ügyészség. A vádirat szerint a lőszereket otthon egy műanyag nyalókás dobozban, az ágyneműtartóban rejtette el. Néhány nappal később az utcán találkozott egy idősebb ismerősével, akinek elmondta, hogy nem tud mit kezdeni a töltényekkel és átadta neki azokat. Az ismerős végül január elején egy vadásznak ajánlotta fel a töltényeket, aki másnap átadta a rendőrségnek.

A nyomozás megállapította, hogy a működőképes vadásztöltények tartása engedélyhez kötött, amellyel egyik férfi sem rendelkezett. A Debreceni Járási Ügyészség lőszer engedély nélküli megszerzésével elkövetett lőfegyverrel visszaélés bűntettével vádolja őket, és indítványozta, hogy a bíróság büntetővégzéssel felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki, a lőszereket pedig kobozza el.