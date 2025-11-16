Agyondicsérte a rendőrség a csuklósbusz-tolvajt

A kanadai Hamilton városában egy 36 éves férfi a héten egész egyszerűen beült egy busz vezetőülésébe, és nekiindult. A 24.hu a CBC News beszámolójára hivatkozva azt írja, a hajléktalan férfi kedd este 9-kor lépett akcióba egy belvárosi buszvégállomáson, amikor a csuklós buszról a vezető néhány percre leszállt.

A buszon utasok is voltak már.

Induláskor még nem tűnt fel senkinek, hogy nem a valódi sofőr ül a volán mögött, ám egyszer csak letért az útvonalról az önjelölt sofőr, aki az egyik utas segítségével végül visszatalált a helyes útra, és minden megállóban rendre meg is állt, hogy az emberek fel- és leszállhassanak.

A beszámoló szerint annyira komolyan vette magát, hogy egy lejárt bérletű utast nem is engedett felszállni, emiatt a rendőrség szóvivője, Trevor McKenna meg is dicsérte, bár megjegyezte, ebből az egészből könnyen komoly baj lehetett volna.

Az utazás 15 percen át tartott, a rendőrségnek óvatosnak kellett lennie, mert jó néhány utas volt a buszon.

A férfi letartóztatásban várja sorsa jobbra fordulását. A vezetéstől egyébként ez idő tájt el volt tiltva.