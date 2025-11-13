ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.9
usd:
329.56
bux:
108213.63
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Nyitókép: Pixabay

Elítélte a bíróság a debreceni toronyház felrobbantásával fenyegetőző férfit

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A férfi közel egy éve hívta fel a rendőrséget egy telefonfülkéből azzal, hogy robbantani szándékozik a Debrecen egyik nevezetességének számító, huszonkét szintes lakóházban.

A Debreceni Járásbíróság 2025. november 13-án előkészítő ülést tartott, majd áttért tárgyalásra abban a büntetőügyben, amelyben az ügyészség azzal vádolja a vádlottat, hogy egy épület felrobbantásával fenyegetőzött a telefonban – írja közleményében a Debreceni Törvényszék.

A bíróság az ügyben a vádlott különös bánásmódot igénylő volta miatt a nyilvánosságot a tárgyalásról kizárta és zárt tárgyalást rendelt el, amit a vádhatóság, a védő, a vádlott és gondnoka is támogatott. Ezután a bíróság meghallgatta a vádlottat, aki elismerte bűnösségét.

A járásbíróság a férfit közveszéllyel fenyegetés bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 2 évre próbára bocsátotta, amelynek tartamára elrendelte a férfi pártfogó felügyeletét.

Az ítélet szerint a férfi 2024. szeptember 13-án a hajnali órákban Debrecen belvárosában, egy közterületen lévő, nyilvános telefonfülkéből felhívta a segélyhívó központot és a diszpécserrel azt közölte, hogy fel akarja robbantani a huszonkét emeletest, ezt követően megszakította a beszélgetést. A rendőrség ezen bejelentést követően haladéktalanul megkezdte a debreceni ingatlan kiürítését és átkutatását, azonban gyanús csomagot, robbanószerkezetet vagy robbanóanyagot az épületben nem találtak. A rendőrök a betelefonálót a bejelentést követően Debrecen belvárosában rövid időn belül elfogták.

A bíróság az ügyben súlyosító körülményt nem tárt fel, ugyanakkor enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott büntetlen előéletű, még szabálysértést sem követett el eddig, beismerő vallomást tett, megbánó magatartást tanúsított, valamint az elmeállapota súlyos fokban korlátozott. Ebben az esetben a törvény a büntetés korlátlan enyhítést teszi lehetővé. A bíróság ezért döntött az intézkedés mellett.

A döntést a védő, a vádlott és gondnoka tudomásul vette, míg az ügyészség három munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.

Kezdőlap    Bűnügyek    Elítélte a bíróság a debreceni toronyház felrobbantásával fenyegetőző férfit

rendőrség

bíróság

terrorcselekmény

debrecen

robbantás

toronyház

fenyegetőzés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Örményország–Magyarország – Élőben a vb-pótselejtező küszöbéről

Örményország–Magyarország – Élőben a vb-pótselejtező küszöbéről
Labdarúgó-világbajnoki selejtezőt vív Jerevánban a magyar labdarúgó-válogatott, amely papírforma szerinti győzelme esetén döntő lépést tesz csoportjában a vb-pótselejtezős második hely megszerzése felé. Az i-re a pontot késő este tehetik fel a portugálok, akik Marco Rossi csapata útjából az íreket takaríthatják el a célegyenesben. Tartson az Infostarttal percről percre!
 

Nincs meglepetés Rossi kezdőcsapatában

Az örmények szerint a magyar válogatott jobban hasonlít a portugálokra, mint az írekre

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fantom beruházások miatt drágul az áram: soha meg nem épülő projektek számláját fizeti a világ

Fantom beruházások miatt drágul az áram: soha meg nem épülő projektek számláját fizeti a világ

Az amerikai adatközpont-fejlesztők túlzó növekedési tervekkel árasztják el az energiaszolgáltatókat, ami megnehezíti a jövőbeli energiaigények tervezését, mivel sok bejelentett projekt valójában soha nem valósul meg – írta meg a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális, mennyi pénzt teniszezett össze a világelső: elájulsz, ha meglátod a számokat

Brutális, mennyi pénzt teniszezett össze a világelső: elájulsz, ha meglátod a számokat

A fehérorosz világelső Arina Szabalenka kereste a legtöbb pénzt a női teniszezők közül 2025-ben 15 millió 8519 dollárt összeütve.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Calls to release all Epstein files grow as White House says messages about Trump 'prove nothing'

Calls to release all Epstein files grow as White House says messages about Trump 'prove nothing'

Jeffrey Epstein said in 2018 he could "take down" Donald Trump, in an exchange released along with thousands of other files.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 13. 16:33
Fiatal nő holtteste Szolnokon: gyilkosság történt – videó
2025. november 13. 11:51
Bíróság elé állítják a kegyetlen anyát
×
×
×
×