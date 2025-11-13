Elítélte a bíróság a debreceni toronyház felrobbantásával fenyegetőző férfit

A Debreceni Járásbíróság 2025. november 13-án előkészítő ülést tartott, majd áttért tárgyalásra abban a büntetőügyben, amelyben az ügyészség azzal vádolja a vádlottat, hogy egy épület felrobbantásával fenyegetőzött a telefonban – írja közleményében a Debreceni Törvényszék.

A bíróság az ügyben a vádlott különös bánásmódot igénylő volta miatt a nyilvánosságot a tárgyalásról kizárta és zárt tárgyalást rendelt el, amit a vádhatóság, a védő, a vádlott és gondnoka is támogatott. Ezután a bíróság meghallgatta a vádlottat, aki elismerte bűnösségét.

A járásbíróság a férfit közveszéllyel fenyegetés bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 2 évre próbára bocsátotta, amelynek tartamára elrendelte a férfi pártfogó felügyeletét.

Az ítélet szerint a férfi 2024. szeptember 13-án a hajnali órákban Debrecen belvárosában, egy közterületen lévő, nyilvános telefonfülkéből felhívta a segélyhívó központot és a diszpécserrel azt közölte, hogy fel akarja robbantani a huszonkét emeletest, ezt követően megszakította a beszélgetést. A rendőrség ezen bejelentést követően haladéktalanul megkezdte a debreceni ingatlan kiürítését és átkutatását, azonban gyanús csomagot, robbanószerkezetet vagy robbanóanyagot az épületben nem találtak. A rendőrök a betelefonálót a bejelentést követően Debrecen belvárosában rövid időn belül elfogták.

A bíróság az ügyben súlyosító körülményt nem tárt fel, ugyanakkor enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott büntetlen előéletű, még szabálysértést sem követett el eddig, beismerő vallomást tett, megbánó magatartást tanúsított, valamint az elmeállapota súlyos fokban korlátozott. Ebben az esetben a törvény a büntetés korlátlan enyhítést teszi lehetővé. A bíróság ezért döntött az intézkedés mellett.

A döntést a védő, a vádlott és gondnoka tudomásul vette, míg az ügyészség három munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.