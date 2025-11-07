Az ügy 2025-ben újabb fordulatot vett, és november 4-én a célirányos eljárási cselekmények eredményeként több olyan információ került a Veszprém vármegyei rendőrök birtokába, ami emberölés gyanúját vetette fel.

Egy nőt és egy férfit – az eltűntként keresett volt házastársát és annak akkori szeretőjét – hallgatták ki, akik elismerték, hogy a 2001-ben eltűnt férfit előre kitervelten, közösen ölték meg, majd a testét elásták egy Devecser környéki hétvégi ház udvarán – olvasható a police.hu.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársaival közösen végrehajtott kutatásban az elkövetők által megjelölt helyen emberi maradványokat találtak.

A rendőrök az 57 éves nőt és a 67 éves férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat.

A nyomozás részleteiről 2025. november 7-én Budapesten a Rendőrségi Igazgatási Központban tartott sajtótájékoztatót Petőfi Attila ny. r. vezérőrnagy, főkapitányi főtanácsadó és Suszter Tamás r. ezredes, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőr-főkapitány-helyettes.