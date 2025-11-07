ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.46
usd:
333.22
bux:
106574.74
2025. november 7. péntek Rezső
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Metal police handcuffs isolated on black background, copy space, 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

24 év után vallott az asszony és a szeretője, borzalmat műveltek – videó

Infostart

Egy ajkai férfi eltűnését jelentette a testvére 2001 tavaszán. Az akkor 35 éves ember eltűnése miatt az ajkai rendőrök körözési eljárást indítottak, mely akkoriban nem vezetett eredményre.

Az ügy 2025-ben újabb fordulatot vett, és november 4-én a célirányos eljárási cselekmények eredményeként több olyan információ került a Veszprém vármegyei rendőrök birtokába, ami emberölés gyanúját vetette fel.

Egy nőt és egy férfit – az eltűntként keresett volt házastársát és annak akkori szeretőjét – hallgatták ki, akik elismerték, hogy a 2001-ben eltűnt férfit előre kitervelten, közösen ölték meg, majd a testét elásták egy Devecser környéki hétvégi ház udvarán – olvasható a police.hu.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársaival közösen végrehajtott kutatásban az elkövetők által megjelölt helyen emberi maradványokat találtak.

A rendőrök az 57 éves nőt és a 67 éves férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat.

A nyomozás részleteiről 2025. november 7-én Budapesten a Rendőrségi Igazgatási Központban tartott sajtótájékoztatót Petőfi Attila ny. r. vezérőrnagy, főkapitányi főtanácsadó és Suszter Tamás r. ezredes, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőr-főkapitány-helyettes.

Kezdőlap    Bűnügyek    24 év után vallott az asszony és a szeretője, borzalmat műveltek – videó

gyilkosság

rendőrség

eltűnés

körözés

ajka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: időnként nagyon eltérő volt a magyar-amerikai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok minősége

Elemző: időnként nagyon eltérő volt a magyar-amerikai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok minősége
A magyar-amerikai kapcsolatok alakulására a történelmi háttér és a kelet-közép-európai politikai változások jelentős hatást gyakoroltak az elmúlt bő száz év során. Az elmúlt 30 évben ugyanakkor Magyarország az egyik legfontosabb katonai, politikai és gazdasági szövetségeseként tekint az Egyesült Államokra – hangsúlyozta Szigethy-Ambrus Nikoletta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője a mai csúcs kapcsán.
 

„Centire kiszámolt találkozó” – Elemző: Donald Trump spontán, de Orbán Viktort sem kell félteni

Csizmazia Gábor Amerika-szakértő: lesz olyan megállapodás, amelyet most hoz tető alá Donald Trump és Orbán Viktor

Orbán Viktor Washingtonból: minden más lesz ezen a találkozón Donald Trumppal

Itt az első konkrétum Washingtonból: atomügyben Szijjártó Péter és Marco Rubio megállapodást ír alá

Tömeges ételmérgezés történt az iskolai menzákon Budapesten

Tömeges ételmérgezés történt az iskolai menzákon Budapesten

Tömeges ételmérgezés miatt 47 gyerek került kórházba a XIII. kerületben. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, hányásos, hasmenéses panaszokkal valamint kiszáradásos tünetekkel szállították be a gyerekeket. A kórházi ellátás a megszokott rendben, zavartalanul folyik, és szükség esetén további kapacitások bevonására is felkészültünk – tették hozzá.
VIDEÓ
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.07. péntek, 18:00
Holló Bence
a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megint ütik a tőzsdéket

Megint ütik a tőzsdéket

Visszatért a rossz hangulat a napokban a tőzsdékre, elsősorban a mesterségesintelligencia-részvények értékeltsége aggasztja a befektetőket. A vezető amerikai indexek 1-2 százalékos eséssel zárták a csütörtöki kereskedést és Ázsiára is átragadt a negatív hangulat, az európai indexek pedig a kezdeti emelkedések után a déli órákra ismét lefordultak. Itthon a Washingtonból érkező hírek mellett a Mol és az OTP részvényeit érdemes figyelni, mind a két vállalat ma hajnalban tette közzé negyedéves gyorsjelentését, és ralizik a 4iG, miközben Jászai Gellért Washingtonban tárgyal. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Halálos vonatgázolás történt a fővárosban

Halálos vonatgázolás történt a fővárosban

A baleseti helyszínelés miatt a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon hosszabb eljutási időre lehet számítani.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Woman who claimed to be Madeleine McCann found guilty of harassing family

Woman who claimed to be Madeleine McCann found guilty of harassing family

Julia Wandelt is cleared of stalking Kate and Gerry McCann. The trial heard there was "no scientific evidence" she was the missing child.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 7. 14:21
Tonnaszámban drogot csempésző nemzetközi bűnbandát kapcsoltak le magyar rendőrök
2025. november 7. 09:50
Életfogytiglant kaphat a győri villanyszerelő-gyilkos
×
×
×
×