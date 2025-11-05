ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.08
usd:
337.26
bux:
107473
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Man on pedestrian crossing in autumn, in danger of being hit by car
Nyitókép: PinkBadger/Getty Images

Az „Allahu akbar” ellenére sem terrorgyanús az oléroni gázolás a francia hatóságoknak

Infostart / MTI

Tíz ember megsérült, közülük négyen súlyosan, amikor egy férfi szándékosan elütötte őket Oléron szigetén.

Egyelőre vizsgálják a francia hatóságok, hogy miért gázolt el több embert egy helyi férfi a franciaországi Oléron szigetén, ahol tíz ember megsérült, közülük négyen súlyosan, mert a férfi szándékosan elütötte őket, egyelőre a terrorellenes ügyészség nem vizsgálja az ügyet, és gyilkossági kísérlet miatt indult eljárás.

A gyanúsított Allah Akbart kiáltott, amikor a rendőrök őrizetbe vették.

Az országos terrorellenes ügyészség egyelőre nem vizsgálja az ügyet, gyilkossági kísérlet miatt indult nyomozás - közölte Arnaud Laraize, az illetékes La Rochelle-i ügyész, aki szerint a gyanúsított indítéka egyelőre nem ismert.

A gázolások reggel háromnegyed kilenc körül történtek Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron település között.

A 35 éves francia állampolgárságú helyi lakos gépkocsijával több kilométeren keresztül szándékosan elgázolt emberek és kerékpárosokat

a Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron közötti úton – mondta az AFP hírügynökségnek Arnaud Laraize.

Az előállításakor a sofőr azt kiálltotta, hogy Allahu akbar (Isten hatalmas), de az indítékát nem lehet egyelőre megmondani, a nyomozásnak ezt kell meghatároznia - tette hozzá.

Az ügyész "biztosabb és részletesebb bizonyítékokat" vár a gyanúsított profiljáról, mielőtt részletesebben nyilatkozik az ügyről. Annyit elárult, hogy a férfi ismert a rendőrség előtt köztörvényes bűncselekmények miatt. Gyilkossági kísérletek miatt indult ellene eljárás.

Az előállításkor a rendőrök elektromos sokkoló pisztolyt használtak a gyanúsított ártalmatlanítására, akinek a járműve éppen kigyulladt – mondta el az AFP-nek egy, a nyomozáshoz közel álló forrás.

Dolus d'Oléron polgármestere, Thibault Brechkoff a Facebookon "szándékosan" okozott baleseteket említett a községében és a szomszédos Saint-Pierre d'Oléronban, bejelentve válságstáb létrehozását. A polgármester megerősítette az AFP-nek, hogy a gyanúsított a település lakója.

A Le Parisien című napilap által idézett Saint-Pierre d'Oléron polgármestere, Christophe Sueur szerint a férfi, aki a községhez tartozó La Cotiniere kis kikötőjében lakott, "számos botrányos viselkedéséről" volt ismert, "elsősorban rendszeres drog- és alkoholfogyasztása miatt".

A francia belügyminiszter, Laurent Nunez bejelentette, hogy a miniszterelnök, Sébastien Lecornu kérésére a helyszínre utazik.

Képünk illusztráció.

Kezdőlap    Bűnügyek    Az „Allahu akbar” ellenére sem terrorgyanús az oléroni gázolás a francia hatóságoknak

terror

francia

muszlim

gázolás

oléron

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Béketeremtés Ukrajnában és egy nagy gazdasági- és energiaügyi megállapodás – ez a két kiemelt témája Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök pénteki tárgyalásának, utóbbiról részleteket is elárult Szijjártó Péter. Jókora magyar delegáció utazik Washingtonba.
 

Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

A kengurutól a karikás ostorig – Magyarország felé kacsingat az amerikai tőke

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Romokban áll a donyecki erődváros, Pokrovszk, ahol elkeseredett küzdelem folyik a támadó orosz és a védekező ukrán erők között. Az ukránok azt állítják, különleges erőket, több fegyvert és eszközt küldtek a városba, de ez már aligha fogja megakadályozni, hogy a közeljövőben teljesen orosz kézre kerüljön. Ukrán jelentések szerint dróntámadás érte a Lukoil egy finomítóját a Nyizsnyij Novgorod-i területen, illetve egy petrolkémiai üzemet Baskíriában. Helyi jelentések szerint Orjol városa is támadás alá került az éjjel: robbanásokat lehetett hallani. Helyi lakosok rakétatámadásról is beszámoltak. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ingyen kincs lapul a hazai parkokban: elfeledett mézpótló, amiből régen kanalas orvosságot főztek

Ingyen kincs lapul a hazai parkokban: elfeledett mézpótló, amiből régen kanalas orvosságot főztek

Mézédes szirup, ami orvosságként is bevált, ez a gledícsia. Csak fel kell ismerni - és mi most nemcsak ebben segítünk, hanem azt is megmutatjuk, hogyan készíthetsz belőle gyógyító, influenzaűző szirupot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Election results not good for Republicans, says Trump, after Mamdani wins New York mayoral race

Election results not good for Republicans, says Trump, after Mamdani wins New York mayoral race

Democrats have swept the first major elections of Donald Trump's second term, with the US president saying the ongoing government shutdown is a "big factor".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 12:12
Elképesztő fogás az Atlanti-óceánon - videó
2025. november 5. 10:40
Lebukott a zugárus a hamis mobilokkal
×
×
×
×