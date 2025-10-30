ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 30. csütörtök Alfonz
Judges gavel and Themis statue.
Nyitókép: Zolnierek/Getty Images

Befogadták a szökött kiskorú lányt, majd futtatni kezdték

Infostart / MTI

A három vádlott nagykorúként hirdette a lányt, holott akkor még alig volt 12 éves. Végül a rendőrség találta meg, miután a futtatók útjára engedték.

Vádat emelt a Pest Vármegyei Főügyészség egy tárnoki házaspár és egy fiatal lány ellen, akik egy alig tizenkét éves lányt vettek rá prostitúcióra – közölte a vádhatóság csütörtökön.

A közlemény szerint a kiskorú sértettet anyja nevelte, de a lány nem szeretett otthon lenni és nem járt iskolába. Tisztában volt azzal, hogy édesanyja gyámügyi eljárást kezdeményezett, amelynek következményeként intézetbe kerülhet, s erről tudott a fiatalkorú vádlott is, akivel a sértett még 2020 elején ismerkedett meg.

A lány 2020. február 18-án elszökött otthonról, majd a fiatalkorú vádlotthoz és annak baráti társaságához csatlakozott. A fiatalkorú vádlott rábeszélte, hogy menjenek el Tárnokra a testvéréhez és éljenek ott. Megbeszélték azt is, hogy a kiskorú sértett prostitúciós tevékenységéből tudnák fedezni megélhetésüket.

A tárnoki házban a vádlottak a kiskorú sértettről fotókat készítettek és egy társkereső oldalon hirdetést adtak fel: a 19 évesnek hirdetett – valójában alig 12 éves – sértett szexuális szolgáltatások nyújtását vállalta. A telefon állandóan csöngött; a vádlottak a sértettől elvárták, hogy minél több „üzletet” bonyolítson le egy nap, mert így annál több pénzre tudnak szert tenni.

A kiskorú lány mintegy 700 ezer forintot keresett így, de a vádlottak a lakhatásért cserébe az összes pénzt elvették tőle, és azt a saját megélhetésükre fordítottak.

A lány kizsákmányolásának az vetett véget, hogy anyja bejelentése alapján a rendőrség körözési eljárást rendelt el, és az illetékes gyámhivatal is kereste őt. Emiatt az elkövetők kockázatosnak tartották a cselekmény folytatását, ezért a kiskorú sértettnek átadtak ötvenezer forintot és a vasútállomásra vitték.

A lányt végül 2020. február 29-én egy szórakozóhelyen találta meg a rendőrség.

A Pest Vármegyei Főügyészség a vádlottakat többszörösen minősülő emberkereskedelem bűntettével vádolja; mindhármukra végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását, valamint a bűnös úton szerzett vagyon elvonását indítványozták.

A vádlottak bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.

