Jogerős ítélet született a Jahn Ferenc kórházban fegyvert rántó férfi ügyében

A vád szerint 2022 júliusában részegen a budapesti Jahn Ferenc Kórházban neurológiai osztályán összevitatkozott az osztályvezető orvossal, mert a férfi szerint édesanyját nem megfelelően kezelték. Ezt követően elővett egy gázriasztó pisztolyt, és közölte az orvossal, hogy lelövi. Dulakodás közben elsült a fegyver, de nem sérült meg senki.

A vádlott hétfőn azt mondta a bíróságon, hogy csak azt akarta, tegyék át az édesanyját egy másik kórterembe. Szerinte, ha az orvos ennek eleget tesz, semmi sem történt volna. „Én ott abban a pillanatban elrakom a fegyvert és megköszönöm neki, hogy megteszi azt, ami szerintem elvárható lenne egy egészségügyi intézménytől” – idézte az RTL Híradó a férfi vallomását.

Fegyveresen elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt első fokon öt év börtönre ítélték a támadót. Az ügyészség súlyosítás miatt, míg a vádlott és védője felmentésért fellebbezett. A Fővárosi Törvényszék azonban helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. A másodfokú ítélet jogerős.