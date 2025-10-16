Így lehet némi naivitással elbukni 9 millió forintot

A sértett egy közösségi oldalon talált rá a gyors pénzkereseti lehetőséget kínáló hirdetésre, ahol egy ismert magyar olajcég részvényeibe fektetve ígértek kimagasló hozamot.

A férfi hat részletben, közel kilencmillió forintot utalt el az állítólagos brókereknek abban a hiszemben, hogy befektetési számlát nyitottak a nevére. Tőzsdei egyenlegét az elkövetőktől WhatsApp-on kapott linken keresztül tudta figyelemmel követni.

Az lett gyanús a férfinak, hogy ismeretlen személyektől utalás érkezett a számlájára, amit a csalók kérésére tovább kellett küldenie. Miután érdeklődni, kezdett az elkövetők köddé váltak, az üzenetek előzményeit is törölték - írja a police.hu.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai segíthetnek, hogy ne váljon online csalás áldozatává.

Legyen gyanakvó! Védje adatait!

Az elkövetők sokszor hamis cikkeket is közzétesznek az interneten, mellyel megpróbálják hitelesebbé tenni a kriptovalutás befektetési formákat.

A befektetés előtt mindenképpen érdemes internetes kereséssel tájékozódni a szolgáltatásról, hiszen a korábbi károsultak bejegyzései segíthetnek abban, hogy ne ön váljon a következő sértetté!

Ha egy szolgáltatás feltűnően nagy hozamot ígér, érdemes gyanúval élni, hiszen ebben az esetben a bankok is ilyen eszközökbe fektetnének be!

A hamis profilokban, értékelésekben, véleményekben, hivatalosnak tűnő iratok tartalmában sem szabad feltétel nélkül megbízni, hiszen sokszor ezeket a csalók maguk hozzák létre, illetve teszik közzé!

Amennyiben a szolgáltató további pénzt kér azért, hogy a már befektetett összeget visszautalja, semmiképp se teljesítsen további kifizetéseket, hanem jelezze ezt az illetékes rendvédelmi szerveknek!

A befektetések során ne adják meg személyes adataikat az interneten, ne küldjenek illetékteleneknek okmánymásolatokat, illetve ne adjanak távoli hozzáférést a számítógépükhöz!