Nyitókép: MÁV

Garázdák foglaltak el egy vonatkocsit – videó

Infostart

A vonaton randalírozó családtagokat és társaikat csoportos garázdaság miatt állították elő a gárdonyi rendőrök és a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai, több elkövetőt őrizetbe vettek.

A rendőrségre szeptember végén érkezett bejelentés, hogy a Budapest Déli pályaudvarról Pincehelyre tartó személyvonaton egy körülbelül tízfős társaság a Kelenföldi állomásnál felszállva hangoskodik és riadalmat kelt. A nőkből, férfiakból és gyermekekből álló, ercsi lakosokból verbuválódott csoport agresszív viselkedésével félelmet okozott a többi utasban, egyikük pedig a rendet helyreállítani próbáló jegyvizsgálót is megrúgta.

A Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársai Ercsinél várták a társaságot. A helyszínen ugyan személyi szabadságukban ekkor még nem korlátozták őket, azonban a nyomozók soron kívül megkezdték az ügy részletes vizsgálatát: elemezték a vonaton és a jegyvizsgáló testkameráján rögzített felvételeket, tanúkat hallgattak ki, és egyéb bizonyítékokat szereztek be.

Az összegyűjtött információk alapján

az elkövetők elfogására 2025. október 15-én akciót szerveztek.

A rajtaütésben a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársai mellett a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának felderítői, valamint a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály rendőrei is részt vettek – olvasható a police.hu oldalon.

Három férfit és három nőt állítottak elő, akiket csoportosan elkövetett garázdaság miatt hallgattak ki gyanúsítottként. Egyiküket közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével is meggyanúsították, két személyt pedig őrizetbe vettek, és kezdeményezik letartóztatásukat.

A nyomozók egy 45 éves nőt szintén őrizetbe vettek, akivel kapcsolatban megalapozott a gyanú arra, hogy 14 év alatti gyermekeivel együtt több Pest vármegyei településen rendszeresen követett el lopásokat, gyermekei pedig az ő jelenlétében kiskorúakat bántalmaztak, és egyéb jogsértéseket követtek el. Az asszony ellen kiskorú veszélyeztetése bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

