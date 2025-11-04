Félelmetes eszközt kaphatnak a magyar rendőrök

Még néhány napig hozzá lehet szólni a közúti közlekedésről szóló törvény tervezett változtatásához.

A Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) ugyanis feltöltött egy tervezetet az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról - írja az Economx.

Milyen szempontból változhatnak a közúti forgalomban végzett ellenőrzés eljárási szabályai?

Az érintett paragrafus eddig azt mondta ki, hogy amennyiben az ellenőrző hatóság a közúti forgalomban végzett ellenőrzése során jogsértést nem tár fel, és az ügyfél nem kéri, nem készít jegyzőkönyvet, illetve hogy a közúti forgalomban végzett ellenőrzés során az eljáró hatóság jogosult eljárása dokumentálására az eljárás alá vont járműről képfelvételt készíteni, valamint a jármű honosságát, rendszámát és az ellenőrzés időpontját rögzíteni.

Ezt a gyakorlatot bővítené az ÉKM.

A közlekedési hatóság tervezete szerint a közúti ellenőr útján testkamerával képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíthet az ellenőrzés során a hatósági ellenőrzéssel vagy intézkedéssel érintett személyekről, tárgyakról, környezetéről azok azonosítása, védelme, valamint a megtett intézkedés jogszerűségének vizsgálata céljából.

A közlekedési hatóság biztosítja a testkamera viselője általi rögzítés indításának és befejezésének technikai lehetőségét.

A felvétel és az abban szereplő személyes adat a helyszínen elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban, a közúti ellenőr által elkövetett jogsértés miatt indított fegyelmi eljárásban, valamint a közúti ellenőrzés jogszerűségének a megállapítására irányuló eljárásban használható fel.

A felvétel és az abban szereplő személyes adat a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban is felhasználható. Az a felvételen szereplő személy, akinek a felvételre a jogainak gyakorlása érdekében van szüksége, a rögzítéstől számított nyolc napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne törölje.

A jogainak gyakorlása érdekében indított eljárás során a felvétel a bíróság vagy más szerv megkeresésére továbbítható.

A felvételt legfeljebb a rögzítést követő hatvan nap elteltével törölni kell, ha az eljárás lefolytatását nem kezdeményezték vagy a felvételen szereplő személy a jogorvoslatii lehetőségével nem él.

Ha az adat felhasználására sor kerül, akkor az eljárás befejezését követően kell a felvételt törölni. Ha büntetőeljárás indult, a rögzített kép- illetve hanganyagot vagy ezek másolatát az eljáró hatóság kérésére az iratokhoz csatolás érdekében meg kell küldeni.

A Telex 2025 januárjában arról írt, hogy az ORFK Kommunikációs Szolgálata szerint elsőként még 2018-ban tettek lépéseket 70 kamera beszerzésére, ezeket a kijelölt autópálya és forgalomellenőrző alosztályok közterületen szolgálatot teljesítő közlekedésrendészeti állománya kapta.

Majd 2023 októberében 130 kamerát vásároltak, ezeket a határőrzésnél dolgozók, illetve a tömegrendezvényeket biztosító rendőrök kapták. Azt írta az ORFK a portálnak, hogy a rendészeti szakterület kezelésében 173 testkamera található, amelyből 143 üzemképes.