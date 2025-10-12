ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 12. vasárnap
Cars move in the parking lot in front of the entrance to the Lidl supermarket building
Nyitókép: I'm trying to catch the dust of/GettyImages

Kiderült, hogyan próbált lopni a Lidlből a magas rangú kormányhivatalnok

Infostart

Büntetőeljárás indult egy magas rangú Nógrád vármegyei kormánytisztviselő ellen, akit nagy értékű bolti lopáson kaptak egy balassagyarmati áruházban. A Rétsági Járási Hivatal hivatalvezetője beismerte tettét, azonban a büntetőeljárás lefolytatására vonatkozó ügyészi döntés elutasította a kérelmezett közvetítői eljárást.

Az ügyészségi tájékoztatás szerint a bolti lopás augusztus utolsó napjaiban történt a balassagyarmati Lidlben, ahol a Rétsági Járási Hivatal hivatalvezetőjét, T. Bálintot (fotója alapján egy fiatalember) tetten érték. Az eltulajdonított termékek értéke meghaladta az 50 ezer forintos szabálysértési határt, ami miatt az eset bűncselekménynek minősül.

Az RTL Híradó riportja szerint a hivatalvezető az önkiszolgáló kasszánál csak egy mikrohullámú sütőt fizetett ki, miközben a dobozban elrejtett további, körülbelül 70 ezer forint értékű termék árát nem térítette meg.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség tájékoztatása alapján a gyanúsított beismerte a lopást, és kérte az ügy közvetítői eljárásra utalását.

A közvetítői eljárás lehetőséget biztosított volna az okozott kár jóvátételére és a büntethetőség megszüntetésére.

Azonban a Balassagyarmati Járási Ügyészség elutasította a kérelem befogadását. Az ügyészség álláspontja szerint a cselekmény jellegére és a gyanúsított személyére tekintettel a büntetőeljárás lefolytatása nem mellőzhető. A hivatalvezetőnek a döntés közlésétől számítva 8 napja van panasszal élni a Nógrád Vármegyei Főügyészségen - írja a nool.hu.

24 ÓRA
