Kiderült, hogyan próbált lopni a Lidlből a magas rangú kormányhivatalnok

Az ügyészségi tájékoztatás szerint a bolti lopás augusztus utolsó napjaiban történt a balassagyarmati Lidlben, ahol a Rétsági Járási Hivatal hivatalvezetőjét, T. Bálintot (fotója alapján egy fiatalember) tetten érték. Az eltulajdonított termékek értéke meghaladta az 50 ezer forintos szabálysértési határt, ami miatt az eset bűncselekménynek minősül.

Az RTL Híradó riportja szerint a hivatalvezető az önkiszolgáló kasszánál csak egy mikrohullámú sütőt fizetett ki, miközben a dobozban elrejtett további, körülbelül 70 ezer forint értékű termék árát nem térítette meg.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség tájékoztatása alapján a gyanúsított beismerte a lopást, és kérte az ügy közvetítői eljárásra utalását.

A közvetítői eljárás lehetőséget biztosított volna az okozott kár jóvátételére és a büntethetőség megszüntetésére.

Azonban a Balassagyarmati Járási Ügyészség elutasította a kérelem befogadását. Az ügyészség álláspontja szerint a cselekmény jellegére és a gyanúsított személyére tekintettel a büntetőeljárás lefolytatása nem mellőzhető. A hivatalvezetőnek a döntés közlésétől számítva 8 napja van panasszal élni a Nógrád Vármegyei Főügyészségen - írja a nool.hu.