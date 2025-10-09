ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 9. csütörtök
Belgrád, 2018. október 11.Vásárlók a Lidl áruházlánc egyik új üzleténél Belgrádban 2018. október 11-én. A német cég ezen a napon megnyitotta első tizenhat szerbiai diszkontáruházát. (MTI/EPA/Koca Sulejmanovic)
Nyitókép: MTI/EPA/Koca Sulejmanovic

Navracsics Tibor nem kegyelmez, mennie kell a lopáson kapott hivatalvezetőnek

Infostart

Megszűnik tisztsége annak a magas rangú kormánytisztviselőnek, akit a közelmúltban bolti lopáson értek Nógrád vármegyében – erősítette meg a sajtóinformációkat a területfejlesztési miniszter.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a 24.hu-nak arról beszélt, hogy amint a hatóságoktól beérkeznek a hivatalos értesítések a Rétsági Járási Hivatalt vezető T. Bálint ügyében, megteszik a szükséges intézkedéseket a vezető felmentése érdekében.

A szeptemberben történt eset kapcsán – amelyet egy balassagyarmati Lidl üzletben követtek el – büntetőeljárás indult, mivel a lopás értéke meghaladta az 50 ezer forintos szabálysértési értékhatárt. A Nógrád Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint

a gyanúsított elismerte a cselekmény elkövetését.

A kormányhivatali vezető kérte az ügy közvetítői eljárásra utalását, amely a büntethetőség megszűnését eredményezhette volna. Az ügyészség azonban elutasította a kérést, mivel az elkövetett bűncselekmény enyhe jogkövetkezménye miatt a büntetőeljárás felfüggesztése nem volt indokolt.

