Navracsics Tibor nem kegyelmez, mennie kell a lopáson kapott hivatalvezetőnek

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a 24.hu-nak arról beszélt, hogy amint a hatóságoktól beérkeznek a hivatalos értesítések a Rétsági Járási Hivatalt vezető T. Bálint ügyében, megteszik a szükséges intézkedéseket a vezető felmentése érdekében.

A szeptemberben történt eset kapcsán – amelyet egy balassagyarmati Lidl üzletben követtek el – büntetőeljárás indult, mivel a lopás értéke meghaladta az 50 ezer forintos szabálysértési értékhatárt. A Nógrád Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint

a gyanúsított elismerte a cselekmény elkövetését.

A kormányhivatali vezető kérte az ügy közvetítői eljárásra utalását, amely a büntethetőség megszűnését eredményezhette volna. Az ügyészség azonban elutasította a kérést, mivel az elkövetett bűncselekmény enyhe jogkövetkezménye miatt a büntetőeljárás felfüggesztése nem volt indokolt.