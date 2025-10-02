ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.17
usd:
331.62
bux:
0
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: ceglédi rendőrség
Nyitókép: ceglédi rendőrség

A rendőrség karjaiba rohant a rossz szándékú fiatal szerelmespár

Infostart

A Kaposvári Járási Ügyészség rablás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a fiúval és barátnőjével szemben, akik közül a fiú szerezte meg, majd erőszakkal tartotta magánál a sértett szatyrát, de a lánynak is jutott szerep az értékek elvételében.

A vád szerint a fiatalkorú terheltek 2025 márciusában egy barcsi presszóban tartózkodtak, amikor megfigyelték, hogy a fogyasztását fizető sértettnél maradt még készpénz. A számla rendezését követően a sértett felült biciklijére és távozott, akit a vádlottak futva követni kezdtek azzal a céllal, hogy ellopják értékeit.

A fiú érte utol először a sértettet és a kerékpárra szerelt kosárból ki is vette a férfi szatyrát, amiben pénztárcáját – benne több mint 10 ezer forint készpénzzel –, okmányait és mobiltelefonját tartotta. A vádlott azonban a dolgok megtartása végett úgy meglökte a sértettet, hogy a bicikliről az úttestre esett. Ekkor csatlakozott a fiúhoz a barátnője, aki a helyszínről történt közös menekülésük során kivette a szatyorból a sértett készpénzét – ezt barátjának adta –, míg a többi dolgot eldobta.

A letartóztatásban lévő fiút az ügyészség rablás bűntettével és közokirattal visszaélés vétségével vádolja, míg a lánynak lopásért kell felelnie.

Az ügyészség a Barcsi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a rablóval szemben javítóintézeti nevelést indítványozott, a barátnővel szemben próbára bocsátás az indítvány.

Kezdőlap    Bűnügyek    A rendőrség karjaiba rohant a rossz szándékú fiatal szerelmespár

kerékpár

rablás

készpénz

pár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor az EU-csúcs után: több miniszterelnökkel úgy gondoljuk, hogy szabotázs van az Európai Parlamentben

Orbán Viktor az EU-csúcs után: több miniszterelnökkel úgy gondoljuk, hogy szabotázs van az Európai Parlamentben

Koppenhágában az EU-csúcsot követően a miniszterelnök interjút adott legfrissebb tapasztalatairól, és beszámolt Angela Merkellel folytatott beszélgetéséről.
 

Orbán Viktor Koppenhágában elmondta, mekkora esélyét látja most a világháború kitörésének

Ursula von der Leyen újabb 4 milliárd euró hitelt jelentett be Ukrajnának

Robert Fico olyan gonddal küzd a merénylet miatt, hogy nem tudott elutazni az uniós csúcsra

Oroszellenes tévébeszéddel állt elő a cseh államfő a választás előtt néhány nappal

Nagy pénzhez jutott Ukrajna

Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

VIDEÓ
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.02. csütörtök, 18:00
Pesztericz-Kalas Vivien
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezeket az autókat kapkodják el a leggyorsabban Magyarországon

Ezeket az autókat kapkodják el a leggyorsabban Magyarországon

A Használtautó.hu legfrissebb elemzése szerint a magyar használtautó-piacon a Suzuki modellek vezetik a leggyorsabban eladható autók listáját, míg az idősebb és benzines járművek általában hamarabb találnak új tulajdonosra, mint az újabb vagy alternatív hajtású társaik - írta meg a Hasznaltauto.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 2.)

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 2.)

A Pénzcentrum 2025. október 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House says layoffs 'imminent' with no end to shutdown in sight

White House says layoffs 'imminent' with no end to shutdown in sight

As a bitter standoff between Republicans and Democrats plays out, there is little sign that either side is willing to budge.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 21:10
Megállították a járműszerelvényt, brutális túlsúlyt mértek rajta
2025. október 1. 20:10
Hátba szúrta a menekülő apját
×
×
×
×