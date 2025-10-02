A rendőrség karjaiba rohant a rossz szándékú fiatal szerelmespár

A vád szerint a fiatalkorú terheltek 2025 márciusában egy barcsi presszóban tartózkodtak, amikor megfigyelték, hogy a fogyasztását fizető sértettnél maradt még készpénz. A számla rendezését követően a sértett felült biciklijére és távozott, akit a vádlottak futva követni kezdtek azzal a céllal, hogy ellopják értékeit.

A fiú érte utol először a sértettet és a kerékpárra szerelt kosárból ki is vette a férfi szatyrát, amiben pénztárcáját – benne több mint 10 ezer forint készpénzzel –, okmányait és mobiltelefonját tartotta. A vádlott azonban a dolgok megtartása végett úgy meglökte a sértettet, hogy a bicikliről az úttestre esett. Ekkor csatlakozott a fiúhoz a barátnője, aki a helyszínről történt közös menekülésük során kivette a szatyorból a sértett készpénzét – ezt barátjának adta –, míg a többi dolgot eldobta.

A letartóztatásban lévő fiút az ügyészség rablás bűntettével és közokirattal visszaélés vétségével vádolja, míg a lánynak lopásért kell felelnie.

Az ügyészség a Barcsi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a rablóval szemben javítóintézeti nevelést indítványozott, a barátnővel szemben próbára bocsátás az indítvány.