Megölhette az egykor ünnepelt pécsi sztárt a mozgáskorlátozott felesége

A vád szerint a vádlott, aki korábban kellékesként dolgozott a Nemzeti Színházban, több mint negyven évig élt együtt H. Istvánnal, a színház egykori ünnepelt színészével. Az elmúlt évtizedekben életmódjuk miatt a rivaldafényből egy pécsi albérletbe kerültek, ahol rendszeresen együtt fogyasztottak vodkát - olvasható a tenyek.hu oldalán.

A vád szerint a gyilkosság napján, részegen, a mozgássérült nő többször fejbe verte a széken ülő párját, majd a dühtől fűtve megfojtotta. A nő csak másnap hívta a mentőket azzal a bejelentéssel, hogy meztelenül a székben ülő férje nem mozdul.

Bár kezdetben nem merült fel bűncselekmény gyanúja, a boncolás során kiderült, hogy az idős férfi halálát idegenkezűség okozta.

A tárgyaláson a vádlott tagadta a gyilkosságot, és állítása szerint 43 évig tartó házasságuk jó volt. Kérdésre, hogy ki végezhetett a férjével, nem tudott választ adni.

Az áldozat húga azonban arról számolt be, hogy a színész sokat panaszkodott a feleségére, és a gyilkosságot megelőző napon a nő agresszíven viselkedett, testvére beszámolója szerint még egy széket is széttört. A házaspár közeli barátja szerint a gyilkossággal vádolt feleség depresszióval küzdött.