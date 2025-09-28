ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Megölhette az egykor ünnepelt pécsi sztárt a mozgáskorlátozott felesége

Infostart

Bíróság elé állt az a mozgássérült nő, akit azzal vádol az ügyészség, hogy megölte férjét, a Nemzeti Színház korábbi színészét pécsi otthonukban. A pénteki tárgyaláson a vádlott tagadta a gyilkosság elkövetését. Az eljárás adatai szerint a tragédiát a pár rendszeres alkoholfogyasztása előzte meg.

A vád szerint a vádlott, aki korábban kellékesként dolgozott a Nemzeti Színházban, több mint negyven évig élt együtt H. Istvánnal, a színház egykori ünnepelt színészével. Az elmúlt évtizedekben életmódjuk miatt a rivaldafényből egy pécsi albérletbe kerültek, ahol rendszeresen együtt fogyasztottak vodkát - olvasható a tenyek.hu oldalán.

A vád szerint a gyilkosság napján, részegen, a mozgássérült nő többször fejbe verte a széken ülő párját, majd a dühtől fűtve megfojtotta. A nő csak másnap hívta a mentőket azzal a bejelentéssel, hogy meztelenül a székben ülő férje nem mozdul.

Bár kezdetben nem merült fel bűncselekmény gyanúja, a boncolás során kiderült, hogy az idős férfi halálát idegenkezűség okozta.

A tárgyaláson a vádlott tagadta a gyilkosságot, és állítása szerint 43 évig tartó házasságuk jó volt. Kérdésre, hogy ki végezhetett a férjével, nem tudott választ adni.

Az áldozat húga azonban arról számolt be, hogy a színész sokat panaszkodott a feleségére, és a gyilkosságot megelőző napon a nő agresszíven viselkedett, testvére beszámolója szerint még egy széket is széttört. A házaspár közeli barátja szerint a gyilkossággal vádolt feleség depresszióval küzdött.

Kezdőlap    Bűnügyek    Megölhette az egykor ünnepelt pécsi sztárt a mozgáskorlátozott felesége

gyilkosság

pécs

nemezeti színház

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
MI-csoda barát — egyre több férfi fordul az AI-hoz tanácsért és vígaszért

MI-csoda barát — egyre több férfi fordul az AI-hoz tanácsért és vígaszért
Sok férfi ma már nem szakemberhez, baráthoz vagy családhoz fordul először, ha magányt, veszteséget vagy lelki túlterheltséget él át — hanem egyre gyakrabban az azonnali választ adó és nem ítélkező mesterséges intelligenciához. Viszont amerikai szülők azzal vádolják az AI-cégeket, hogy termékeik öngyilkosságba hajszolták a fiaikat.
Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Orbán Viktor miniszterelnök kiszivárgott heti hírlevelében foglalt állást több aktuális bel- és külpolitikai kérdésben, keményen bírálva a sajtót és az ellenzéket. A kormányfő a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos híreket „aljas álhírbotránynak” nevezte, és a jogi felelősségre vonás lehetőségére figyelmeztetett. Beszélt továbbá Magyar Péter mentelmi jogának kérdéséről és a magyar gazdaság energiaellátásáról.
 

"Megkondítják a harangot, ha veszélyt látnak" - újabb vélemény a Ferenciek térén történt incidensről

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ha ilyen autód van, sokkal jobban szennyezed a környezetet, mint ahogy eddig sejthetted

Ha ilyen autód van, sokkal jobban szennyezed a környezetet, mint ahogy eddig sejthetted

A plug-in hibrid (PHEV) autók szén-dioxid-kibocsátása már átlagosan közel ötször akkora, mint amit a hivatalos tesztek sugallnak - hívja fel a figyelmet új uniós adatok alapján a Transport & Environment (T&E) európai közlekedési és környezetvédelmi szövetség. Az elemzés szerint az új PHEV-ek teszt- és valós körülmények melletti karbonemissziója közötti szakadék egyre szélesebb, annak ellenére, hogy az autógyártók állításai szerint a technológia tisztábbá vált. A különbséget főként az elektromos hajtási mód arányára vonatkozó hibás, túlságosan optimista feltételezések okozzák, a tesztek készítői ugyanis a valóságosnál jóval nagyobbra teszik az elektromos üzemmódban megtett távolság arányát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Hány kávét iszol naponta? Ha nehezen indul a reggeled nélküle, tudod a helyes válaszokat!

Kvíz: Hány kávét iszol naponta? Ha nehezen indul a reggeled nélküle, tudod a helyes válaszokat!

Neked hány csésze kávéra van szükséged ahhoz, hogy beolajozd a gépezeted? Ha te is a legnagyobb kávérajongók közé tartozol, itt az idő, hogy megmutasd, mit tudsz róla!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

More than 600 drones and missiles, predominantly aimed at Kyiv, hit factories and the Institute of Cardiology.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 28. 14:12
Leütötte az orvost, mert elégedetlen volt a munkájával
2025. szeptember 27. 11:45
Egy betontömb állította meg a rendőrök elöl menekülő autóst
×
×
×
×