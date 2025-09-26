Gyilkosság történt Komáromban – videó

Mérsékelten negatív hangulatban indult a nap a tőzsdéken, az irányadó amerikai indexek csökkenéssel zárták a csütörtöki kereskedést és az ázsiai piacokon is többnyire eséseket lehetett látni, bár a mínuszok nem érték el az 1 százalékot sem. Donald Trump újabb vámbejelentései miatt nyomás alá kerültek a gyógyszergyártók az ázsiai tőzsdéken, de az európai piacokat nem mozgatták meg nagyon a vámhírek, emelkedésekkel nyitottak a vezető indexek. A délután folyamán érkezett a Fed által kiemelten figyelt inflációs adat, ami a vártnak megfelelően alakult.