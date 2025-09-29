Újabb részletek derültek ki a komáromi gyilkosságról

Letartóztatta a bíróság azt a 31 éves férfi, aki meggyilkolt egy 32 éves kétgyermekes édesanyát Komáromban. A nő holttestét még csütörtök késő délután találták meg egy komáromi lakásban – írja az ügyészség közlése nyomán a 24.hu. Az igazságügyi orvosszakértő azonnal megállapította, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője, Horváth Sándor a sajtónak azt mondta, az elkövető egy ágyneműbe csomagolta a holttestet, majd a ház egyik szobájában talicskába tette. Az elkövető a saját véres ruháját a helyszínen hagyta, majd ezután elhagyta a lakást.

A 31 férfit a rendőrök másnap reggel fogták el, emberölés gyanúja miatt őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A Tatabányai Törvényszék szóvivője, Szabó Ferenc szerint a gyanúsított egy eddig be nem azonosított tárggyal bántalmazta a sértettet, elsősorban annak a fejét. Az áldozat a helyszínen meghalt. Hozzátette, a bíróság egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A gyanúsított egyelőre nem tett vallomást.