2025. szeptember 25. csütörtök
Nyitókép: Unsplash

Bombariadóval akarta megúszni a tárgyalást

Infostart / MTI

Vádat emeltek egy letenyei férfi ellen, miután két zalai város bíróságait és ügyészségeit kellett kiüríteni a hamis bombariadója miatt – tájékoztatott a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője.

Németh Eszter közlése szerint a 68 éves férfi ellen büntetőeljárás volt folyamatban a Nagykanizsai Járásbíróságon, a tárgyalást tavaly november 28-án tartották volna. A vádlott úgy döntött, bombariadóra vonatkozó valótlan bejelentéssel megakadályozza, hogy az ügyében a bíróság tárgyalást tartson.

A férfi aznap hajnalban Nagykanizsára utazott, majd a vásárcsarnokba ment, és az ottani nyilvános telefonfülkéből felhívta a 112-es segélyhívó számot. Egy előre megírt szöveget olvasott be, ami szerint a nagykanizsai és a keszthelyi bíróságon és ügyészségen is bomba fog robbanni.

A fenyegetést követően a vádlott a lakóhelyére utazott.

A férfi telefonos bejelentése alkalmas volt arra, hogy a köznyugalmat megzavarja. A telefonhívását követően a Nagykanizsai Járásbíróság, a Nagykanizsai Járási Ügyészség, valamint a Keszthelyi Járásbíróság és a Keszthelyi Járási Ügyészség épületét a több órán át tartó bombakutatás idejére ki kellett üríteni.

A férfi ellen a Keszthelyi Járási Ügyészség közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt emelt vádat, felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozva.

fenyegetés

bombariadó

vádemelés

