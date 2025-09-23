Itt a vége a csontokkal machináló pécsi orvos és boncmester ügyének

A két vádlott 2019 januárjában ritkaságnak számító kurzust rendezett Pécsen fül-orr-gégészek számára.

Ennek keretében lehetőség nyílt a hallórendszerhez kapcsolódó anatómiai régiót érintő műtétekhez elengedhetetlen sziklacsont fúrásának gyakorlására eredeti, holttestekből származó csontokon.

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyak Sebészeti Klinika akkori igazgatója vállalta a konferenciához szükséges sziklacsontok beszerzését, de az engedélyek megléte és a szabályok követése helyett az orvos egy boncmesterrel, az ügy másik vádlottjával kötött egyezséget.

E szerint a boncmester vállalta, hogy legalább darabonként 2500 forintért cserébe sziklacsontokat biztosít az igazgatónak.

A boncmester legalább 100 sziklacsontot távolított el halott emberi testekből úgy, hogy azt nem rögzítette a boncjegyzőkönyvben.

Az ügy harmadik vádlottja új műtéti technikát tanult két hónapos külföldi kiküldetésén, ahová nyolc sziklacsontot vitt magával szabálytalanul.

Az ügy akkor derült ki, amikor 2019 májusában ismeretlen feladótól érkezett e-mailben tájékoztatták a klinikát az alagsorban formalinnal teli vödrökben tárolt csontokról.

A Pécsi Törvényszék az elsőrendű vádlottat emberi test tiltott felhasználása és folytatólagosan, közvetett tettesként elkövetett csalás, a másodrendű vádlottat emberi test tiltott felhasználása miatt mondta ki bűnösnek, és ezért az elsőrendű vádlottat 1 év 8 hónap, a másodrendű vádlottat 1 év 6 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, velük szemben pénzbüntetést szabott ki, míg a harmadrendű vádlottat felmentették.

Az ítélet ellen az ügyész az igazgató és a boncmester esetében súlyosításért, a harmadrendű vádlottnál bűnösségének megállapítása és büntetés kiszabása végett fellebbezett. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést módosítással, az igazgató és a boncmester korrupciós bűncselekmény megállapítása érdekében tartotta fenn.

A Pécsi Ítélőtábla a keddi jogerős ítéletével az emberi test tiltott felhasználásának bűntette mellett vesztegetés, illetve vesztegetés elfogadásának bűntettében is megállapította a vádlottak bűnösségét, míg egyebekben helyben hagyta az elsőfokú ítéletet.

Az ítélet jogerős.