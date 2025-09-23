ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.89
usd:
330.22
bux:
98804.66
2025. szeptember 23. kedd Tekla
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Close-up Of Male Judge In Front Of Mallet Holding Documents
Nyitókép: AndreyPopov/Getty Images

Itt a vége a csontokkal machináló pécsi orvos és boncmester ügyének

Infostart / MTI

Felfüggesztett börtönt és pénzbüntetést szabott ki keddi jogerős ítéletében a pécsi táblabíróság egy pécsi fül-orr-gégész szakorvosra és boncmester társára, mert jogosulatlanul használtak fel halottakból származó emberi csontokat oktatási célokra 2019-ben - közölte a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség.

A két vádlott 2019 januárjában ritkaságnak számító kurzust rendezett Pécsen fül-orr-gégészek számára.

Ennek keretében lehetőség nyílt a hallórendszerhez kapcsolódó anatómiai régiót érintő műtétekhez elengedhetetlen sziklacsont fúrásának gyakorlására eredeti, holttestekből származó csontokon.

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyak Sebészeti Klinika akkori igazgatója vállalta a konferenciához szükséges sziklacsontok beszerzését, de az engedélyek megléte és a szabályok követése helyett az orvos egy boncmesterrel, az ügy másik vádlottjával kötött egyezséget.

E szerint a boncmester vállalta, hogy legalább darabonként 2500 forintért cserébe sziklacsontokat biztosít az igazgatónak.

A boncmester legalább 100 sziklacsontot távolított el halott emberi testekből úgy, hogy azt nem rögzítette a boncjegyzőkönyvben.

Az ügy harmadik vádlottja új műtéti technikát tanult két hónapos külföldi kiküldetésén, ahová nyolc sziklacsontot vitt magával szabálytalanul.

Az ügy akkor derült ki, amikor 2019 májusában ismeretlen feladótól érkezett e-mailben tájékoztatták a klinikát az alagsorban formalinnal teli vödrökben tárolt csontokról.

A Pécsi Törvényszék az elsőrendű vádlottat emberi test tiltott felhasználása és folytatólagosan, közvetett tettesként elkövetett csalás, a másodrendű vádlottat emberi test tiltott felhasználása miatt mondta ki bűnösnek, és ezért az elsőrendű vádlottat 1 év 8 hónap, a másodrendű vádlottat 1 év 6 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, velük szemben pénzbüntetést szabott ki, míg a harmadrendű vádlottat felmentették.

Az ítélet ellen az ügyész az igazgató és a boncmester esetében súlyosításért, a harmadrendű vádlottnál bűnösségének megállapítása és büntetés kiszabása végett fellebbezett. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést módosítással, az igazgató és a boncmester korrupciós bűncselekmény megállapítása érdekében tartotta fenn.

A Pécsi Ítélőtábla a keddi jogerős ítéletével az emberi test tiltott felhasználásának bűntette mellett vesztegetés, illetve vesztegetés elfogadásának bűntettében is megállapította a vádlottak bűnösségét, míg egyebekben helyben hagyta az elsőfokú ítéletet.

Az ítélet jogerős.

Kezdőlap    Bűnügyek    Itt a vége a csontokkal machináló pécsi orvos és boncmester ügyének

bíróság

oktatás

ügyészség

csont

boncmester

fül-orr-gégész

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Áramszünet volt a zaporizzsjai atomerőműben a harcok miatt

Áramszünet volt a zaporizzsjai atomerőműben a harcok miatt

Az erőműben dízelgenerátorokra álltak át az ukránok szerint, ami „súlyos megsértése a létesítmény normál üzemeltetési feltételeinek”. Az erőművet elfoglalták az oroszok, de ők támadják az azt árammal ellátó ukrán energetikai infrastruktúrát is.
 

Oroszország: már elektronikusan sorozzák be a fiatalokat, nehezebb elbújni a behívó elől

„Lelőjük a légterünket megsértő orosz gépeket” – közölték a lengyelek után a svédek is

Európai drónfal: a magyar és szlovák vélemény nem számít?

VIDEÓ
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.24. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiakadt a feltörekvő hatalom elnöke - Elegük van Trump játékaiból

Kiakadt a feltörekvő hatalom elnöke - Elegük van Trump játékaiból

Elfogadhatatlannak nevezte a hazája intézményei, gazdasága és igazságszolgáltatása elleni "egyoldalú intézkedéseket" Luiz Inácio da Silva brazil elnök az ENSZ-közgyűlés magas szintű New York-i ülésszakán kedden tartott beszédében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyi volt, véget vetett az ingyenes készpénzfelvételnek az OTP: rengeteg ügyfél szívhatja a fogát

Ennyi volt, véget vetett az ingyenes készpénzfelvételnek az OTP: rengeteg ügyfél szívhatja a fogát

Az OTP Bank szeptember 19-től díjat számít fel a külföldi kibocsátású bankkártyákkal történő készpénzfelvételért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Kyiv can win back 'all of Ukraine' after talks with Zelensky

Trump says Kyiv can win back 'all of Ukraine' after talks with Zelensky

The US president signals he has shifted his stance on the war, and says Russia is "fighting aimlessly".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 23. 16:33
Az alsóneműjében is kábítószer volt
2025. szeptember 23. 11:22
Közel húsz év után bukott ki a nevelőapa szörnyű tette
×
×
×
×