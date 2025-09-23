ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd
police car on the street close up
Nyitókép: Fedorovekb/Getty Images

Az alsóneműjében is kábítószer volt

Infostart

Újabb komoly drogfogás Székesfehérváron, a rendőrség kezdeményezte a díler letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság munkatársai szeptember 15-én délután Székesfehérváron, a Semmelweis Ignác utcában ellenőriztek egy személygépkocsit és annak vezetőjét, egy 34 éves helyi lakost.

Az intézkedés során, a férfi ruházatának, valamint a járműnek az átvizsgálása megtörtént. A vezetőülés alá rejtett táskában és a férfi alsóneműjében alufóliába csomagolt, fehér színű, por állagú kábítószergyanús anyagot, valamint digitális mérleget találtak a hatóság emberei. A lakóhelyén tartott kutatás során kábítószergyanús anyaggal szennyezett eszközöket, több százezer forintot és külföldi valutát foglaltak le – olvasható a Fejér vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

A nyomozók előállították a férfit, akiről az is kiderült, hogy vezetői engedéllyel nem rendelkezik. Az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárást indítottak ellene, míg a kábítószer birtoklása miatt büntetőeljárás keretében őrizetbe vették.

A nyomozás során beszerzett bizonyítékok alapján a férfi a tiltott szert értékesítette is, ezért a rendőrök kezdeményezték a díler letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

