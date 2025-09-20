ARÉNA
2025. szeptember 20. szombat Friderika
Nyitókép: Chris Ryan/Getty Images

Kiskorú lányokat használt ki szexuálisan, videóra is vette

Infostart

A szexuális ragadozó éveken át bántalmazott fiatal, több esetben még 12. életévét be nem töltött lányokat, cselekedetei egy részét videóra is vette.

A Komáromi Járási Ügyészség indítványára a Tatabányai Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki kiskorú lányokat abuzált – íra közleményében a Komárom-Esztergomi Főügyészség.

Az indítvány lényege szerint a férfi 2019 és 2025. szeptember 15-e között, otthonában, többször szexuális cselekményt végzett és végeztetett kiskorú lányokkal.

A cselekmények elkövetésekor két sértett a 12. életévét nem töltötte be.

A férfi 2019-ben elhívta magához az egyik – akkor 12 éves – sértettet, akinek azt mondta, hogy segítsen a ház körüli munkákban, amiért édességet kap. A férfi többször behívta a szobájába a sértettet, akivel szexuális cselekményt végzett, ezekről videófelvételt készített, és a felvételt a telefonján tárolta.

Amikor a gyanúsított felhívásának a kiskorú nem akart eleget tenni, a férfi megfenyegette, hogy a korábbi felvételeket közzéteszi az interneten. Ennek hatására a sértett a férfi felhívásának eleget tett, erről az elkövető ismét videófelvételt készített.

Az ügyész a végzést tudomásul vette, az elkövető és védő enyhébb kényszerintézkedés elrendelése iránt fellebbezett.

Estonia seeks Nato consultation after Russian jets violate airspace

Estonia seeks Nato consultation after Russian jets violate airspace

Russia denies jets entered Estonian airspace in the same month as its drones violated the airspace of two other Nato members.

