Kiskorú lányokat használt ki szexuálisan, videóra is vette

A Komáromi Járási Ügyészség indítványára a Tatabányai Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki kiskorú lányokat abuzált – íra közleményében a Komárom-Esztergomi Főügyészség.

Az indítvány lényege szerint a férfi 2019 és 2025. szeptember 15-e között, otthonában, többször szexuális cselekményt végzett és végeztetett kiskorú lányokkal.

A cselekmények elkövetésekor két sértett a 12. életévét nem töltötte be.

A férfi 2019-ben elhívta magához az egyik – akkor 12 éves – sértettet, akinek azt mondta, hogy segítsen a ház körüli munkákban, amiért édességet kap. A férfi többször behívta a szobájába a sértettet, akivel szexuális cselekményt végzett, ezekről videófelvételt készített, és a felvételt a telefonján tárolta.

Amikor a gyanúsított felhívásának a kiskorú nem akart eleget tenni, a férfi megfenyegette, hogy a korábbi felvételeket közzéteszi az interneten. Ennek hatására a sértett a férfi felhívásának eleget tett, erről az elkövető ismét videófelvételt készített.

Az ügyész a végzést tudomásul vette, az elkövető és védő enyhébb kényszerintézkedés elrendelése iránt fellebbezett.