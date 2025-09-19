Lecsapott a TEK, bombakereső kutyát is vittek a családi házhoz

A Terrorelhárítási Központ műveleti csoportja elfogta és előállította a rendőrkapitányságra a férfit, aki több lőfegyvert tartott engedély nélkül otthonában – írja a police.hu.

A bűnügyesek szemlét tartottak, ahol a fegyvereken kívül egy – korábban már hatástalanított – II. világháborús lövedéket is lefoglaltak. Megállapították, hogy két maroklőfegyver és egy puska lőfegyvernek minősül. A kutatást a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságról érkezett Hanga nevű robbanóanyag-kereső kutya is segítette.

A férfit gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és a bíróság letartóztatta.

(Címlapképünk illusztráció.)