2025. szeptember 10. szerda
Nyitókép: Pixabay

Álrendőr csalt ki milliókat áldozatától – klasszikus trükköt vetett be

Infostart

Miután a veszprémi áldozat rájött, hogy átverés áldozata lett, már inkább az igazi rendőrökhöz fordult, addigra viszont hétmillió forinttal lett szegényebb.

Szeptember 8-án tett a sértett bejelentést a rendőrségen, hogy egy magát rendőrnek kiadó személy hívta fel telefonon. Azt mondta neki, hogy a bankszámláját támadás érte, ismeretlenek pénzt akarnak levenni róla, és a vagyona megóvása érdekében egy megjelölt számlára utaljon pénzt. Ezt meg is tette, és több részletben több mint 7 millió forintot utalt át – írja a hirado.hu.

Az áldozat akkor kezdett gyanakodni, amikor a telefonáló további pénzt követelt tőle, és ekkor fordult a rendőrséghez.

A Veszprémi Rendőrkapitányság csalás miatt indított nyomozást.

Egyben a hatóság felhívja mindenki figyelmét, hogy ha bankja nevében gyanús tranzakciókra hivatkozva hívják, minden esetben szakítsa meg a hívást, és csak a hivatalos, bank által megadott szám visszahívásával ellenőrizze a hívás valódiságát. Bankkártya- vagy online banki adatokat, okmánymásolatot ne adjon meg, és ne töltsön le programot telefonos instrukció alapján.

