Óriási riadalmat okozott a fiatal, részeg sofőr

Egy 20 éves ittas sofőr okozott komoly riadalmat és jelentős anyagi kárt Tatán. A Keszthelyi utcában történt eset során a fiatal erősen ittasan vezetett, és a parkoló autók közé csapódott, összesen hét járművet megrongálva – írja a kemma.hu.

A rendőrség szerint augusztus 29-én a fiatal, részeg sofőr elvesztette uralmát a jármű fölött, és valóságos pusztítást végzett a parkolóban sorakozó autók között: hét autót tarolt le, több millió forint kárt okozva.

A helyszínen az alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A mért alkoholszint alapján a fiatalnak nemcsak az okozott kárral kellett szembenéznie, hanem a jogosítványától is elbúcsúzhatott.