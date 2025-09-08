ARÉNA
2025. szeptember 8. hétfő
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Óriási riadalmat okozott a fiatal, részeg sofőr

Infostart

Jelentős kárt okozott parkoló autókban Tatán az a 20 éves férfi, aki ittasan volán mögé ült, de elvesztette járműve felett az uralmat.

Egy 20 éves ittas sofőr okozott komoly riadalmat és jelentős anyagi kárt Tatán. A Keszthelyi utcában történt eset során a fiatal erősen ittasan vezetett, és a parkoló autók közé csapódott, összesen hét járművet megrongálva – írja a kemma.hu.

A rendőrség szerint augusztus 29-én a fiatal, részeg sofőr elvesztette uralmát a jármű fölött, és valóságos pusztítást végzett a parkolóban sorakozó autók között: hét autót tarolt le, több millió forint kárt okozva.

A helyszínen az alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A mért alkoholszint alapján a fiatalnak nemcsak az okozott kárral kellett szembenéznie, hanem a jogosítványától is elbúcsúzhatott.

Kezdőlap    Bűnügyek    Óriási riadalmat okozott a fiatal, részeg sofőr

rendőrség

tata

karambol

károkozás

ittas vezetés

komárom-esztergom vármegye

