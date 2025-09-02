ARÉNA
Ütközésben összeroncsolódott személygépkocsi az Árpád hídon 2023. július 1-jén. Eddig tisztázatlan körülmények között egy személyautó elütött egy kerékpárost, majd összeütközött egy másik autóval. A balesetben többen megsérültek, egy férfi a kórházban meghalt.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Beismerte bűnösségét az Árpád hídi ámokfutó, de …

Infostart

Mindkét vádlott beismerte a bűnösségét a 2023. július 1-i Árpád hídi gázolás ügyében indult büntetőper előkészítő ülésén, de egyikük se mondott le a tárgyaláshoz való jogáról.

Az Árpád hídon egy biciklista halálával járó, két évvel ezelőtti baleset ügyében a Pesti Központi Kerületi Bíróságon kedden az előkészítő üléssel kezdődött a büntetőper.

A vád szerint az elsőrendű vádlott, a 36 éves B. Dávid vezette azt a RACE-001 rendszámú, közel 700 lóerősre tuningolt Mercedes E63S AMG-t, amely a baleset éjjelén, nem sokkal éjfél után spontán módon versenyezni kezdett két mögötte haladó BMW-vel a híd pesti oldalán található Róbert Károly körúti lámpától. A körülbelül 137-147 km/óra sebességgel száguldó Mercedes vezetője a híd közepén elvesztette uralmát az autó fölött, amiben korábban kikapcsolta a menetstabilizáló rendszert. Átszakította a korlátot, majd elgázolt egy szabályosan közlekedő 26 éves kerékpárost, aki később belehalt sérüléseibe – idézi fel a történteket bírósági tudósításában a Telex.

Az ütközéstől a Mercedes felborult, és a mögötte száguldó két BMW egyike is nekiütközött. Ezt a másodrendű vádlott, L. Márton vezette. Az előbbi jármű vezetője nyolc napon túl gyógyuló csonttöréses sérüléseket szenvedett. Az ügyész a vád ismertetése során elmondta, hogy ha B. Dávid nem kapcsolja ki a menetstabilizáló rendszert az autójában, akkor a jelentős sebességtúllépés ellenére sem vesztette volna el az uralmát az autó felett.

A Mercedes sofőrje a nyomozati szakaszban beismerte bűnösségét, de

tagadta a versenyzést a vallomásában. Elismerte, hogy gyorsan ment, de állítása szerint csak azért taposott bele a gázba, mert túl közel ért hozzá a mögötte érkező BMW.

A BMW-t vezető férfi szintén beismerte bűnösségét. Ő azzal érvelt, hogy a balesetben közrejátszott az is, hogy megcsúszott az összetört Mercedesből kifolyó olajon.

Az előkészítő ülésen mindkét vádlott beismerte a bűnösségét, de egyikük se mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, mert B. Dávid vitatta, hogy alkalmatlan lenne a járművezetésre, míg L. Márton tagadta, hogy gyorsulási versenyen vett volna részt. Az ügy tárgyalása november 26-án folytatódik.

Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
