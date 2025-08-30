ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 30. szombat Rózsa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

A kanapénál csaholt a pénzügyőrkutya

Infostart / MTI

Az Egyesült Államokból érkezett bőrheverőkbe rejtettek 66 kilogramm marihuánát, amit a pénzügyőrök kábítószer-kereső kutyája talált meg - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken a police.hu oldalon.

A közlemény alapján a bolgár vámszolgálat kábítószeres egysége 45 kilogramm marihuánát talált Szófiában augusztus 18-án egy kanapészállítmányban.

A termékek az Egyesült Államokból, Illinois-ból érkeztek egy chicagói szállítmányozó cégen keresztül - tették hozzá.

A bolgár nyomozók kockázatelemzése alapján kiderült, hogy egy másik kanapészállítmány augusztus 21-én Budapestre érkezhet, és ezt jelezték is a magyar kollégáiknak.

Az információ valósnak bizonyult: augusztus 21-én egy, az Egyesült Államokból érkező rakomány átvizsgálása során a NAV kábítószer-kereső kutyája pozitív jelzést adott, és amikor a pénzügyőrök megbontották a csomagot, tíz heverő kárpitja alatt kábítószergyanús anyagokat, a gyorsteszt alapján marihuánát fedeztek fel.

A bútorok belsejében összesen 100, egyenként körülbelül fél kilogrammos marihuánacsomagot találtak, rajtuk különböző fantázianévvel ellátott cetlikkel, úgymint LCG, Halle Berry, Pinnacle.

A drog célországa ebben az esetben is Bulgária lett volna - tették hozzá.

A KR NNI nemzetközi bűnügyi együttműködést folytat az ügyben az amerikai DEA-vel (Drug Enforcement Administration, Kábítószer-ellenes Hivatal) és a bolgár szolgálatokkal annak érdekében, hogy megtalálják az amerikai és az európai drogkereskedőket - áll a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    A kanapénál csaholt a pénzügyőrkutya

drog

kutya

kanapé

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Titkos szuperfegyvert kapnak az ukránok

Titkos szuperfegyvert kapnak az ukránok

Washington beleegyezett abba, hogy több ezernyi ERAM rakétát szállítsanak Kijevnek. A 850 millió dolláros számlát viszont jórészt az európai NATO szövetségesek fizetik.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos támadást érte Ukrajnát, lángolnak a nagyvárosok - Híreink az ukrán frontról szombaton

Súlyos támadást érte Ukrajnát, lángolnak a nagyvárosok - Híreink az ukrán frontról szombaton

Átfogó orosz támadás érte Ukrajnát: több nagyvárosban is felcsaptak a lángok. Robbanásokat jelentettek Zaporizzsjából, Dnyipórból és Pavlohrádból is. A fronton az oroszok azon dolgoznak, hogy elvágják a donyecki Dopropillját a központi Kramatorszk és Szlovjanszk városoktól, mindemellett megkezdődött Sahove bekerítése. Úgy fest, a Pokrovszktól északra zajló orosz offenzívát az ukrán elit erők lassítani tudták csak, megfékezni nem. Donald Trump amerikai elnök kéthetes, Oroszországnak adott ultimátuma lejárt, ennek kapcsán még semmilyen kommentár nem jött a Fehér Házból. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A titok, amit a légitársaságok nem akarnak, hogy megtudj: így utazz olcsón Londonba és Párizsba

A titok, amit a légitársaságok nem akarnak, hogy megtudj: így utazz olcsón Londonba és Párizsba

Londont és Párizst egy hosszú hétvége alatt is fel lehet fedezni, akár négy nap alatt, két-két napot szánva mindkét városra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US court rules many of Trump's global tariffs are illegal

US court rules many of Trump's global tariffs are illegal

The tariffs can remain in place until mid-October to allow the Trump administration time to request the Supreme Court take up the case.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 29. 16:10
Elkötött egy kocsit az autószalonból, hogy hazamenjen az anyukájához - videó
2025. augusztus 29. 11:54
Egykori miniszteri biztost helyeztek vád alá
×
×
×
×