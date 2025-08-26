Sohasem fogja tudni helyrehozni az ittas vezetése által okozott kárt

A Budakörnyéki Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki ittasan nekivezette autóját egy vele szemben közlekedő gépkocsinak - olvasható az Ügyészség.hu portálon. A baleset következtében a vétlen sofőr maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A vádirati tényállás szerint az ügy vádlottja Tárnokon vezette gépkocsiját, azonban olyan fokban volt ittas, hogy még az egyenes vonalvezetésű utat sem tudta követni. Ittasságából eredően a nő nem volt ura a járművének, áttért az ellentétes irányból közlekedők sávjába és nekiütközött egy ott szabályosan közlekedő autónak.

A vétlen autó sofőrje a baleset következtében maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a balesetet okozó nő ellen maradandó fogyatékosságot okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette miatt emelt vádat.

A csatolt képek a balesetben sérült gépkocsikat ábrázolják a helyszínen.