2025. augusztus 26. kedd Izsó
Nyitókép: Ügyészség

Sohasem fogja tudni helyrehozni az ittas vezetése által okozott kárt

Annyira részeg volt a tárnoki női sofőr, hogy még az egyenes útról is letért. Szembetalálkozott egy másik autóssal.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki ittasan nekivezette autóját egy vele szemben közlekedő gépkocsinak - olvasható az Ügyészség.hu portálon. A baleset következtében a vétlen sofőr maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A vádirati tényállás szerint az ügy vádlottja Tárnokon vezette gépkocsiját, azonban olyan fokban volt ittas, hogy még az egyenes vonalvezetésű utat sem tudta követni. Ittasságából eredően a nő nem volt ura a járművének, áttért az ellentétes irányból közlekedők sávjába és nekiütközött egy ott szabályosan közlekedő autónak.

A vétlen autó sofőrje a baleset következtében maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a balesetet okozó nő ellen maradandó fogyatékosságot okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette miatt emelt vádat.

A csatolt képek a balesetben sérült gépkocsikat ábrázolják a helyszínen.

